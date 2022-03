Graciela Bianchi disparó contra TV Ciudad: "Comité de base que pagamos todos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Camino al referéndum del 27 de marzo por la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, los ánimos están caldeados y los fuegos, cruzados en redes sociales. Y desde ese espacio, una de las más activas y críticas suele ser Graciela Bianchi.

En las últimas horas, la senadora del Partido Nacional dejó en evidencia su malestar por la nueva versión de La letra chica, el periodístico de TV Ciudad, y por algunos de los informes presentados esta semana.

En concreto, Bianchi reaccionó al fragmento de un video que compartió el periodista Leo Sarro, en el que se resumía parte de un informe sobre las ollas populares. Sarro señaló el tono utilizado por los periodistas y reparó en que, por ejemplo, el movilero Diego Martini Lemos le preguntó a una de las referentes de la olla popular Barrio Unido de La Teja: "No parecería que esto vaya a aflojar, ¿no?". En otro momento, dijo a cámara: "No es lo que me gusta ver, pero es la realidad".

A ese tuit, Bianchi reaccionó de manera tajante y apuntó directo contra el canal. "Todo muy objetivo. TV CIUDAD: comité de base del PIT-CNT/FA que pagamos TODOS los contribuyentes", manifestó.

Bianchi también retuiteó un texto del nacionalista Diego Rodríguez, en el que se tildaba a TV Ciudad de "comité de base" y se señalaba al programa como un "periodístico militante".

La letra chica renovó su plantel y ahora es conducido por Jorge Temponi y Maite Sarasola. El ciclo va lunes, miércoles y jueves a las 21.00.

Bianchi ha criticado en reiteradas oportunidades al canal de la Intendencia de Montevideo, y en concreto a La letra chica. En 2020 y 2021 supo tener cruces con sus entonces conductores, Diego González y Denisse Legrand.