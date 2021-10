Gloria Estefan reveló que un familiar abusó de ella cuando tenía nueve años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La cantante Gloria Estefan (La Habana, 1957) ha revelado este jueves que su profesor de música, quien era además un familiar, abusó de ella cuando tenía nueve años. La exitosa artista cubanoamericana narró cómo el abusador la amenazó con matar a su madre si es que le contaba mientras su padre estaba de servicio en la guerra de Vietnam en la nueva temporada del programa de entrevistas Red Table Talk: The Estefans, que se emite en Facebook Watch, en un episodio titulado Traicionados por adultos de confianza.

“El 93% de los niños abusados conocen y confían en sus abusadores. Y lo sé, porque yo fui una de ellas”, afirmó la mujer que forjó un imperio musical y empresarial desde Miami en el capítulo inaugural del programa donde comparte escenario con su hija, Emily Estefan, y su sobrina, Lili Estefan. “Él era familia, pero no familia cercana”, puntualizó la galardonada cantante latina. “Estaba en una posición de poder”, continuó, “porque mi madre me había inscrito en su escuela de música y él inmediatamente comenzó a decirle lo talentosa que yo era y que necesitaba atención especial, y ella se sintió afortunada de que él estuviera enfocando ese tipo de atención en mí”, explicó la artista, casada hace más de 40 años con el productor musical Emilio Estefan.

La cantante narró que los abusos habían comenzado de a poco, pero que de repente habían avanzado muy rápido. “Le dije: ‘Esto no puede suceder, no puedes hacer esto’. Él dijo: ‘Tu padre está en Vietnam, tu madre está sola y la mataré si le dices’”. Estefan dejó en claro que en ningún momento había sentido que era su culpa lo que le estaba pasando, sino que se trataba de un hombre que estaba “loco” y por eso mismo pensaba que realmente podría lastimar a su madre. La ansiedad a la que estaba sometida hizo que se le cayera tanto pelo que le quedó un círculo descubierto en la cabeza.



Una noche, cerca de las tres de la mañana, decidió hablar con su madre. “No pude soportarlo más”, contó en el programa. Al enterarse, su madre llamó a la policía, pero los agentes le recomendaron que no presentara cargos. Argumentaron que el trauma para Gloria de tener que subir al banquillo en un tribunal iba a ser peor. Así que no denunciaron. “Y yo aún me siento horrible por eso, imaginando que podrían haber existido más víctimas”, sostuvo este jueves la ganadora de tres Grammys. Más tarde, se enteraría de que el depredador también había abusado de su tía cuando todavía estaban en Cuba.



A mediados de los 80, cuando Gloria Estefan, junto al grupo Miami Sound Machine, tocaba la cima de la industria musical con su éxito Conga, “este depredador, que era un miembro respetado de la comunidad”, escribió una carta a un periódico criticando su música. La artista estaba tan enojada, que pensó romper su silencio. “Luego pensé: ‘¡Todo mi éxito se convertirá en un tema sobre él!”. Hasta ahora, nadie sabía, salvo su familia. “Quise enfrentar y tocar este tema porque hablando de ello podemos ayudar a prevenir”.