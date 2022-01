Gianinna Maradona confirmó su ruptura con Daniel Osvaldo y reveló un mensaje íntimo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras semanas y semanas de crisis, especulaciones y rumores que acapararon la atención de la prensa argentina, se confirmó la ruptura de una de las parejas más mediáticas de la última temporada: la de

Gianinna Silva y Daniel Osvaldo.

Fue la hija del Diez la que decidió blanquear el final de la relación, a través de una historia de Instagram en la que reveló el mensaje íntimo que le envió a su ahora ex novio.

"Para mí siempre vas a ser este abrazo. Y los que no están en una foto... Si bien lo sabés, y amamos ser lo que nadie entendía, como lo dijimos mil veces. Salud por eso. Al ser dos personas públicas hoy necesito sacarme la mochila de mierda que nos quieren hacer cargar porque ambos sabemos que no nos pertenece. El 24 elegimos distintos caminos, pero eso no quita que yo siempre esté de tu vereda de la vida", dice el sentido texto.

"Yo soy eso. Lo que sean los demás no corre por mi cuenta ni por la tuya. Sé feliz hoy, mañana y siempre, yo prometo que también. Allá vamos 2022 y a los mil años más también les hablo. La grandeza de lo simple que el rebuscado nunca va a entender ni aceptar. Su libertad de expresión termina donde arranca nuestra libertad de vivir la vida como se nos cante el orto", sigue el mensaje mandado a Osvaldo y ahora público.

"Si vos ya sabés todo, lo que crea el resto me chupan los dos huevos que no tengo. Con quien quieras, con quien necesites, con quien elijas. Avanti Stone! La vida es una y solo dejás lo que fuiste, no lo que pretendiste ser", son las últimas palabras dedicadas a Osvaldo.

A esa story, Maradona le agregó el texto: "La opinión es de todos, esta vida es mía", y contó que como ya le había enviado estas palabras al exfutbolista, decidió compartirlas con sus seguidores. "Aunque van a seguir hablando e inventando, esto soy yo. Y me vale más ser yo que ser algo que no", añadió.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo eran amigos, y a comienzos del año pasado entablecieron una relación amorosa. Blanquearon el noviazgo en abril de 2021, pero para junio ya se hablaba de una supuesta separación o, al menos, crisis. Esa historia se repitió durante todo lo que duró la relación, entre rumores de infidelidad, polémicos mensajes en redes sociales y románticas postales y manifestaciones de cariño.

Pero desde fines del año pasado hasta ahora, Osvaldo, ex de Jimena Barón, se había mostrado en reiteradas oportunidades en contextos de boliche y de fiesta, siempre rodeado de otras mujeres y hombres, lo que daba a entender que podría haberse terminado su relación con Gianinna, lo que ahora quedó confirmado.

Casualmente, Daniel Osvaldo decidió cerrar su cuenta de Instagram, al menos este fin de semana.