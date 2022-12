La furiosa reacción de Flavio Mendoza tras quejas por el calor en un evento que realizó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El coreógrafo argentino Flavio Mendoza está en boca de todos en su país, luego de una furiosa reacción que tuvo lugar durante una de sus muestras de fin de año, y que terminó con insultos.

Todo ocurrió este domingo, en un evento que realizó a modo de cierre de año en el Parque Comercial Avellaneda, con los alumnos de la escuela que dirige, la Studio Flavio Mendoza.

La fiesta transcurría normalmente hasta que el público, ya sin poder soportar el calor extremo del lugar, comenzó a reclamar que se prendiera el aire acondicionado. Sin embargo, el lugar no contaba con la suficiente infraestructura como para refrescar todo. Los reclamos alteraron a Mendoza, que reaccionó con mucha furia.

“Hubo un par de conch... que se quejaron, del calor, que esto, que aquello… ¿Qué mierda querés que hagamos si hace calor?”, reclamó el ex ShowMatch.

Inmediatamente, el público respondió. Algunos le gritaron "rata" y otros insistieron en que hacía falta un mejor sistema para combatir el calor, ya que la estaban pasando mal. "¿Quién dijo 'prendé el aire'? Hay cuatro aires acondicionados, conch… No hay ningún circo que tenga aire acondicionado. La próxima sabés qué, te vas a Reina Reech a bailar", gritó más fuerte Mendoza. Algunos se rieron y otros se mostraron molestos.

"Un aplauso para la señora que se cambia de estudio", insistió Mendoza.

Luego de la viralización del video que registra todo lo ocurrido, Mendoza se volcó a su cuenta de Twitter. "Es una pena querer opacar algo tan lindo como la ilusión de un niño o adolescente; trato de poner todo y más para que eso suceda, una muestra anual de los estudios de danzas cuesta mucho producirlas, y como las que hace mi estudio menos (sic)", escribió.

"Yo lo puedo hacer porque cuento con el circo o el teatro y utilizo todas mis luces, pantallas, escenarios para que no sea una muestra más y puedan soñar con un show de verdad, pero bueno, vuelvo a repetir, nadie aún domina el clima. Se puso todo y más para pasarla lo mejor posible. Amo mis estudios de danza y acrobacia, mis profes le ponen todo el amor y cuidado para que los alumnos aprendan y sueñen que se puede lograr bailar, actuar hacer acrobacias y vivir de lo que aman. Yo lo logré cuando nadie creía en mi, y un par de conch... no me va a cambiar. Espero nadie se ofenda, pero si queres que no te ofendan, no lo hagas primero. Fin del comunicado", cerró.