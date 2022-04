Los celíacos se ofendieron con Darwin y él contraatacó: "No lo pudieron digerir"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La reunión entre las autoridades de la Asociación de Celíacos del Uruguay (Acelu) y el presidente Luis Lacalle Pou inspiró al personaje Darwin Descobatti de Carlos Tanco para realizar una columna repleta de chistes e ironías con respecto a la enfermedad. Los dichos del emblemático personaje de No Toquen Nada (Del Sol FM) derivaron en un fuerte comunicado del colectivo en el que exigen las disculpas del humorista.

"¿Les sirvieron unos sanguchitos?", comenzó bromeando Darwin en su columna sobre la reunión entre los celíacos y el presidente. Y continuó: "Yo si fuera el presidente los esperaba con unos sanguchitos. Los pongo nerviosos. Y detrás mío pongo a uno de esos que tiran pizzas para arriba. Así en la reunión me los llevo puestos. Quedan entre la pizza y la pared. Tenés la flauta de Damocles pendiendo arriba de tu cabeza".

El personaje no se quedó solo en el comentario sobre la reunión, sino que advirtió que tiene "muchos chistes de celíacos" y señaló que "lo peor que te puede pasar económicamente no es tener un hijo, es tener un hijo celíaco". "'Te sale más caro que un hijo celíaco' es el nuevo dicho, como no se puede decir más lo del hijo bobo...", añadió.

Al otro día, la Asociación de Celíacos del Uruguay se pronunció a través de un comunicado público "a efectos de expresar nuestra disconformidad" con los dichos del personaje, "exigir una disculpa por escrito y verbal" y también que el audio de la columna "sea eliminado de la web del programa". El escrito advierte que el personaje "hace referencia de una manera despectiva a las personas de condición celíaca, especialmente los niños".

Lejos de disculparse, Desbocatti tomó nota de la carta pública para redoblar la apuesta. Entre risas, dijo que el comunicado es "fuerte como pedo de celíaco". Explicó con humor que su columna "era un homenaje pero no quedó claro, no lo pudieron digerir, les cayó mal". Insistió en que "para charlar con un celíaco hay que separar la paja del trigo. Se irritaron. Tienen el colon muy irritable".

La presidente de la asociación, Susana Tchekmeyan, asistió al programa Algo Contigo (Canal 4) para marcar su fastidio con las bromas del personaje. "Pedimos explicaciones de por qué tanta violencia (...). Hay frases que me pegaron con mucha profundidad", aseguró.

Tchekmeyan también utilizó el recurso del humor para criticar a Desbocatti. "No sabía si era Desbocatti o Desbocón, porque parecía un bocón por lo que estaba hablando", ironizó. Y arremetió: "Se ve que le está faltando un poco de fama. Pobrecito, nos tiene que usar a nosotros para estar durante dos programas hablando de celíacos. Estaba con poco material".

Por otra parte, Tchekmeyan también cuestionó en particular una frase de Desbocatti: "Cuando dice que tener un hijo celíaco es peor que tener un hijo bobo, ¿qué es un hijo bobo para él?". Además, hizo referencia a los problemas digestivos que sufren los celíacos, que fueron burlados por el personaje que interpreta Tanco. "Sería bueno que cuando él se tire un gas lo oliera para compararlo con el olor de los celíacos", lanzó irónica.

El cruce tuvo mucha repercusión en redes sociales, con usuarios que criticaron al personaje por bromear con una enfermedad y otros que defendieron sus códigos para hacer humor. Hasta el momento no parece que esté previsto que el artista se retracte por los comentarios que ofendieron a quienes sufren la celiaquía.