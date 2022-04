Fuerte declaración de Urs Bühler, de Il Divo, tras la muerte de Carlos Marín: "Sin él..."

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carlos Marín, uno de los integrantes del grupo Il Divo, murió el 19 de diciembre de 2021 en medio de la gira que el cuarteto realizaba por Reino Unido. La noticia sorprendió a sus seguidores: el cantante tenía 53 y falleció por complicaciones derivadas coronavirus tras haber estado 10 días internado en terapia intensiva.



Este miércoles, Urs Bühler, uno de los miembros del grupo, ofreció una entrevista con La Nación y recordó a su compañero. “Cuando murió Carlos, suena un poco dramático, pero sentía como si me hubieran amputado una pierna”, le dijo al diario argentino desde Japón, donde Il Divo está de gira junto al barítono mexicano-norteamericano Steven LaBrie, quien ocupó el lugar de Marín.



“Fue un choque increíble, a veces es como si lo hubiera olvidado, supongo que lo oculté un poco", comentó el cantante suizo. "Es lo más impactante que me ha pasado en mi vida. No sé qué pensé, mi mundo entero se cayó, porque durante los últimos 18 años hemos pasado cada día de nuestras vidas juntos. Todo lo que he vivido lo he vivido con ellos tres. Hemos compartido todo”, agregó.



“No sabíamos qué iba a pasar. ¿El fin de Il Divo, de la vida como la conocíamos? Después de ese llamado los tres nos escribimos: ‘¿Qué tal vas?’, ‘Estoy fatal’, ‘¿Tenés ganas de hablar?’. Aunque tenemos familia y amigos, nadie lo sentía como nosotros. Los corazones más próximos que tenía eran Sébastien (Izambard) y David (Miller). De alguna manera ha cambiado nuestra relación, la ha hecho mucho más profunda”, dijo para referirse a sus compañeros de grupo.



Más adelante, cuando la periodista le consultó qué rol ocupaba Marín en las decisiones del grupo, Bühler dio una fuerte declaración: "La realidad es que ahora sin Carlos encuentro un espíritu mucho más de comunicación y mucho más flexible que antes. Tengo que decirlo: con Carlos todo era muy blanco o negro, nada de “¿por qué no probamos?”. Ahora hay mucho más intercambio de opiniones".



Luego, agregó: "Es una cosa que la hablo mucho con David y Sébastien, todo el mundo nota eso, que tenemos una comunicación mucho más abierta. Te animás más a decir lo que sentís. Lo veo como algo muy positivo y me dan muchas ganas de futuro".



Enseguida, la periodista argentina le preguntó cómo lograron que el grupo se mantuviera unido durante 20 años, a pesar de tantas diferencias. "Empezamos grabando el primer disco y viendo qué pasaba con eso. En una de las primeras entrevistas, dije: 'No somos mejores amigos y nunca lo vamos a ser'. Eso chocaba, pero era normal. Somos hombres que venimos de cuatro lugares diferentes, tenemos raíces culturales y personales ¡tan diferentes! y no es ningún secreto: Carlos era una persona muy complicada de trabajar... todos, en realidad", aseguró.



"Tenemos nuestras personalidades y somos muy diferentes. Nos hemos conocido tan profundamente como nadie nos conoce, hemos vivido cada día juntos y eso ha forjado una cosa muy, muy fuerte. Y claro que no era paz y amor todo el día, pero era una cosa que nos unía como a nadie en el mundo", concluyó.