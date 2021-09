Fuerte cruce de Puglia y Moré: "¡No tengo que besarle los pies al FA por el resto de mi vida!"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este viernes, día en que se celebró una nueva Marcha de la Diversidad en Uruguay, Sergio Puglia tuvo una noche de furia en Polémica en el bar (Canal 10). En concretó, se cruzó con Robert Moré, con quien tiene opiniones divididas en torno a la relación del matrimonio igualitario y la izquierda.

Todo comenzó cuando Moré le dijo que "hubo sectores políticos que estuvieron muchos años en contra" de que personas del mismo sexo biológico pudieran contraer matrimonio entre sí. En ese momento, el jurado de MasterChef reaccionó, picante: "Incluida la izquierda, que creó campos de concentración en Cuba y Rusia y persiguió a los homosexuales. No me vengas a decir ahora que son los paladines de la libertad y de la defensa. ¡Dejate de joder! ¡No me empieces a hacer calentar!".

De ahí en más, la discusión fue subiendo de tono. Mientras el actor y comediante intentaba mantener la voz baja, y señalar que en Uruguay hubo varios cambios en cuanto a los derechos de la población LGBTIQ+ durante los 15 años de gobierno frenteamplista, el chef insistía en que los movimientos de izquierda han utilizado esta lucha para intereses propios.



"Vos te pudiste casar gracias a los gobiernos de estos 15 años", le dijo Moré a Puglia, y eso devino en un furioso descargo del comunicador, que terminó al borde de las lágrimas.



"Yo me pude casar porque la militancia habilitó y la política dio para que se hiciera el matrimonio igualitario, y yo utilicé un marco legal. ¡Pero no quiere decir con eso que tenga que besarle los pies al Frente Amplio por el resto de mi vida! ¡Es otra cosa! ¡No me vengas a cambiar el discurso!", gritó Puglia, ofuscado. "¡No me vengas a joder con esa historia! ¡Porque me han crucificado en todos lados! ¡Porque yo tendría que seguir pagando el tributo de votar al Frente Amplio y como me pronuncié para votar al Partido Nacional, que dicen que el presidente no votó la ley trans...!".



Puglia recordó que en una entrevista con él, el mandatario Luis Lacalle Pou "reconoció que se equivocó" por no haber apoyado ciertas legislaciones como la de, justamente, el matrimonio igualitario.

La furia de Puglia continuó escalando. Visiblemente afectado por la situación, dijo que se casó hace cuatro años y que no habló antes sobre su orientación sexual "porque tenía miedo". "¡Quiero que lo entiendan porque parece que estamos hablando en japonés! ¡No hay oportunidad que no tenga un cruce de palabras con alguna gente, que no me termine gritando: 'Puto de mierda'!", reveló ante sus compañeros de Polémica.



Parte del acalorado cruce quedó registrado en este video:

Puglia y Moré han compartido años de trabajo en los medios, y hoy son parte de MasterChef: Celebrity Uruguay, el primero como jurado y presentador y el segundo como participante. En Polémica, ya han tenido otras discusiones vinculadas a sus opiniones político-partidarias.