Franklin Rodríguez tras su polémica salida de Canal 5: "El sindicato me bajó el pulgar"

Franklin Rodríguez fue el entrevistado en "Copiloto de lujo", el ciclo de entrevistas de Richard Galeano. El actor abordó su carrera. su presente y la abrupta salida de Canal 5, donde estaba al frente del programa Rara ave, en las noches del canal estatal.

"Venció el contrato", dijo Rodríguez y añadió que había intenciones de renovar el vínculo pero no ocurrió así por oposición de uno de los sindicatos que opera en Canal 5. En concreto, de la ATTN (Asociación de trabajadores de televisión nacional), agrupación que en su momento emitió un duro comunicado.

"Funcionó y me gustó hacerlo. Funcionó en la medida en que el canal oficial y de una propuesta cultural. Era uno de los programas que más se veía. Hubiera seguido de largo. Pero fue interrumpido porque me agarré coronavirus y los sindicatos estaban con la tesitura de que yo había ido a contagiarlos o a matarlos", dijo el actor.

"Los sindicatos siguen mandando en este país. No es algo que la gente ya no sepa. Con la ignoracia absoluta se manejan", añadió.

Rodríguez fue blanco de críticas en la interna de Canal 5 a finales de año pasado cuando asistió a estudios a grabar capítulos de su programa con un hisopado pendiente. Al otro día de la jornada de grabación, que fue de unas cuatro horas, se confirmó su caso de COVID-19 positivo, generando diversas cuarentenas preventivas.

Aunque no se confirmó ningún contagio y Rodríguez explicó que el test se lo había realizado por precausión ante el viaje de sus hijas, sin aparición de síntomas, recibió fuertes críticas del sindicato del canal.

Rodríguez también dio su visión de temas de actualidad política. Criticó a Óscar Andrade por su deuda e irregularidades vinculadas a la construcción de su casa.

Respondió a los comentarios que lo llaman "facho" en cuanto fue cara de emblemáticas publicidades del Frente Amplio. "Dos veces hice la publicidad del voto verde y perdí las dos veces. Hice la publicidad de Michellini. Pero hay cosas que no me gustaron más. El Frente no es el mismo", dijo.

En lo personal, contó que su principal miedo es a la muerte. "De siete días a la semana, cuatro sueño con la muerte", contó. Reveló que fue a terapia pero al poco tiempo lo dejó porque se enamoró de la psicóloga, lo que hizo que la profesional le pidiera que no acudiera más a sesiones.