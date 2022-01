Flor de la V tras conocer que será la nueva conductora de Intrusos: “Estoy sorprendida”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de que trascendiera la información de que los conductores de Intrusos, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, dejarían América para comenzar con un nuevo ciclo en El Trece, comenzaron las dudas en torno a quién los reemplazaría en la conducción.



Según informó el diario argentino La Nación, Florencia de la V desembarcará en el programa el lunes 24 de enero y permanecerá durante el verano con posibilidad de quedarse de manera definitiva.



“Ayer tuve una reunión sorpresa con las autoridades de América, quienes pensaron que yo era la persona ideal para hacer este reemplazo en Intrusos. Yo estaba sorprendida completamente, hoy terminé de confirmar porque me dieron tiempo para pensarlo. Yo pensé que se querían juntar para hablar de mi programa, de La noche de la V y no, fue así, totalmente de sorpresa, así que hoy terminé de confirmar”, le comentó la nueva conductora de Intrusos a La Nación.



“Me emociona toda el agua que tuvo que pasar bajo el puente para que tenga una conductora trans al frente. Que me hayan elegido para estar al frente de Intrusos habla de un cambio de paradigma, de un mundo más inclusivo y con perspectiva de género, celebro esta apuesta del canal”, le comentó luego al portal Teleshow.



“Crecí en ese programa, mi vida la atravesó ese programa, cuando debutaron yo estaba en mi segunda temporada de Mar del Plata, por ahí pasó mi primer protagónico en calle Corrientes, mi primera tapa de revista, me casé, mis hijos... Entonces, es un programa emblemático para mi vida y del canal”, agregó.

“Es mucha la responsabilidad la que siento, me encanta. Igual me siento muy acompañada por el programa, por la producción y los compañeros. Además, me encanta la farándula, la actualidad, estar constantemente informada”, concluyó.