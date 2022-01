Se filtra audio de Mercedes Vigil donde critica "tibieza" de Lacalle y habla del referéndum

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un audio de Mercedes Vigil dirigido originalmente a un "foro" comenzó a viralizarse este fin de semana, debido a las críticas de la escritora hacia el presidente Luis Lacalle Pou. Vigil fustigó una supuesta "tibieza" del mandatario contra los "zurdos", y anunció que llamaría a votar en blanco en el referéndum que busca la derogación de los 135 artículos de la LUC.

"El presidente puede hacer muchas cosas. No voy a decir acá nada que no le haya dicho a Luis Lacalle personalmente. El segundo día de gobierno debió cambiar a la gente que define el tipo de filosofía que se presenta desde Uruguay. Debió cambiar puestos claves, los que se puedan respetando la autonomía, en la Udelar, debió cambiar a todos los que se pueda en Fiscalía, debió cambiar a la gente de la Suprema Corte de Justicia. No jodamos con la independencia porque sabemos que todo se negocia. Debió cambiar al plantel de ese nido frenteamplista que es el Instituto de Derechos Humanos. Debió reestablecer la ley de caducidad dejando a los viejos milicos libres., Los que quedan vivos están todos mal procesados", asegura en el mensaje.

La escritora también reclamó cambios en el Mides ("debió dejar de financiar a las ONGs compañeras que son el 99%") y en la educación, donde se explayó en criticas hacia el ministro Pablo Da Silveira. "Con un año sin clases, Da Silveira debió haber hecho la reforma de la educación. Da Silveira es el único que se salva en el MEC. Es un profesor tonto que nunca bajó a la cancha y se lo están comiendo los zurdos en dos panes. Ana Ribeiro es comunista, la directora de Cultura (Mariana Weistein) es comunista. O sea, incorporó más zurdos de lo que había para mí creyendo que los podía cambiar. Y la gente no cambia, los zurdos no cambian", dice.

En el audio, Vigil también pone dudas sobre la LUC: "La LUC tiene algunos artículos importantes, sobre todo en seguridad, pero la LUC no va a evitar que en las próximas elecciones gane de nuevo el Frente Amplio. Porque lo estamos alimentando. Luis Lacalle Pou, con la tibieza que está teniendo, lo está alimentando", dijo.

Aunque está de vacaciones, la escritora agrega que "una vez que vuelva a Montevideo", iniciará una campaña por el voto en blanco en el referéndum de marzo, "porque la coalición no está haciendo ni el 20%". Añade que la coalición de gobierno se "está salvando por la excelente gestión que inició El Guapo (Jorge Larrañaga) y también por la gestión de la pandemia".

"Si no tuviéramos esas dos cosas, la popularidad de Luis estaría por el piso", añade.

"Bueno, me voy a cenar porque estoy afuera y disfrutando, pero realmente el panorama es muy negro. Como dice mi buen amigo Federico Leicht, se está gobernando progresistamente pero con un poco de desodorante. Si Luis no patea el tablero y vuelve a gobernar para los votantes originales de la coalición, va a tener una sorpresa en el referéndum", concluye.