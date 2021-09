Fernando Pereira aclaró en "Malos pensamientos" su foto en una playa del Caribe

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fernando Pereira confirmó este jueves su candidatura a la Presidencia del Frente Amplio y una de las primeras entrevistas que otorgó como postulante oficial fue en Malos pensamientos, el programa de Orlando Petinatti en Azul FM.

El dirigente sindical habló de su carrera y de su vida. Se refirió a la polémica que tiempo atrás se despertó en redes sociales con la publicación de una foto suya disfrutando de las bondades de una playa caribeña.

"En Uruguay hay una política seria. Estoy hablando del presidente. Después hay senadores que se dedican a publicar fotos en una playa, como si nadie fuera a la playa en el mundo. ¿Mi pecado principal fue que un día me acosté en una playa?", dijo en referencia a la viralización de las imágenes tiempo atrás.

Consultado por Petinatti, Pereira le puso contexto a la foto. Contó que fue tomada en una playa de Cartagena de Indias (Colombia). "Era la playa más pública de Cartagena", dijo y añadió que al viaje acudió en compañía de su esposa.

Más adelante, reveló que en su juventud no hubiera aceptado una pareja que no tuviera ideas de izquierda. Contó la anécdota de que a los 17 años había conocido a una chica en un baile y cuando fue a su casa, se dio vuelta. La razón: en la puerta había un cartel de la lista 123 de Jorge Pacheco Areco. "Lo peor era que la chiquilina votaba al Frente Amplio, según supe tiempo después", contó. "Vi el cartel de Pacheco y fue como ver el diablo", añadió.

"Si hoy descubriera que solo tengo amigos frenteamplistas y sindicalistas, dejaría de hacer política. Tengo amigos blancos, colorados, independientes y me siento cómodo con ellos. No me faltan el respeto, ni yo a ellos", aseguró.