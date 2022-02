Fernando Marguery reveló el insulto que le dijo a Alejandro Camino en altercado fuera del aire

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En noviembre pasado, la interna de Esta boca es mía (Teledoce) se vio sacudida con una discusión acalorada entre los panelistas Fernando Marguery y Alejandro Camino con una discusión que comenzó al aire pero siguió fuera de cámaras, con tono muy elevado e insultos.

Este jueves, Marguery dio su versión de los hechos. Contó en el programa radial Hacemos lo que podemos (Radio Universal) que efectivamente la discusión estuvo a punto de "ir a las manos" y confirmó la versión de que le había dicho "chupapi..." a Camino.

“Ya ni me acuerdo qué me dijo él, pero algo me habrá dicho”, dijo el panelista. Aunque luego las aguas se calmaron con un pedido de disculpas mutuas. “Lo arreglamos ese mismo día en la vereda, conversamos y nos dimos la mano y vamo' arriba. Todo bien”, recordó.

"No debería llegar a eso, pero tampoco voy a decir "esto no lo dije". Esas cosas las decís en una cancha de fútbol, con un amigo si te enojás. Fue fuera de cámara y capaz que exageró más de lo que fue", añadió.

Marguery confesó que no le cuesta mucho ganar temperatura en las discusión. "Yo no soy un personaje. Nunca me lo propuso. Yo voy y digo lo que pienso como me sale", aseguró.

En la entrevista radial, también ratificó su defensa de Ignacio Álvarez luego de la polémica por la divulgación de audios vinculados a la denuncia por violencia grupal. También criticó a la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) que emitió un comunicado condena a la actitud de Álvarez y de La pecera.