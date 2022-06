¿Cómo está Felipe Pettinato tras el incendio en el que murió su amigo Melchor?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 17 de mayo se incendió el apartamento de Felipe Pettinato en Buenos Aires, y desde entonces no han parado de surgir interrogantes y dudas sobre el siniestro que terminó con la vida del neurólogo Rodrigo Melchor, con quien el hijo del exmúsico y periodista se encontraba cenando.

Los bomberos, al llegar al lugar, encontraron a Pettinato con una crisis nerviosa y fue llevado al hospital, y de allí a una clínica. Además, los efectivos policiales que ingresaron a su apartamento hallaron una persona sin vida; hubo varios herids en el lugar, en el barrio de Belgrano.

Tras lo ocurrido, diferentes voces se han expresado sobre el caso. Entre ellas estuvo la de Alejandro López, amigo íntimo del neurólogo, quien dijo que hubo "muchos hechos de violencia" y apuntó: "No fue un accidente".

"Ustedes saben que Felipe Pettinato se encuentra internado en una clínica psiquiátrica y no hay información básicamente. Hace una semana habló su hermana Tamara, pero ahora te voy a brindar data exclusiva que pude encontrar", comentó en las últimas horas el periodista Juan Etchegoyen.

"Alguien de su entorno me comentó que está estable, no del todo, pero es un paciente psiquiátrico, va y viene con su situación. ¿Por qué no hablan las personas allegadas de Felipe de él? Entiendo que hay una estrategia por no dar información en este momento", agregó el presentador de Mitre Live.

Por último, el periodista comentó: "Debe ser, imagino, porque se está investigando todo lo que ocurrió en el departamento del hijo de (Roberto) Pettinato, que terminó con la vida de Melchor Rodrigo".