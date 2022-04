Fede Bal mostró su brazo tras sufrir su trágico accidente: “El hueso se rompió en tres partes”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes, Federico Bal ofreció una entrevista con el programa Socio del Espectáculo antes de ser intervenido por segunda vez y mostró cómo quedó su brazo tras el trágico accidente que sufrió en Brasil mientras grababa imágenes para el programa Resto del Mundo, que en Argentina se emite a través de Canal 13.



“El dolor fue muy grande y ahora estoy con un montón de calmantes y relajantes porque fue un golpe terrible. Un accidente súper agresivo, súper violento, que la verdad podría haber sido fatal", dijo desde el sanatorio Centro Médico Américas, en Río de Janeiro, donde se encuentra internado.



"No soy de exagerar pero esto fue un accidente tremendo y ahora tengo todo un brazo roto que me tengo que reconstruir pero bueno vamos, estamos arriba”, agregó sobre el siniestro que sufrió cuando el motor del parapente que estaba usando se desprendió y le causó una fractura expuesta en su brazo, que lo obligó a ser asistido y derivado a un centro sanitario cercano al lugar.

Y amplió: “También tengo una fractura en la nariz y una fisura de pómulo. El hueso se rompió en tres partes (mostrando el brazo). Cuando pasan este tipo de cosas de fractura externa lo que hay que hacer en un lavaje”. “Me sentí en una película de terror”, concluyó.



Unas horas antes de la entrevista, el hijo de Carmen Barbieri publicó una historia en su cuenta de Instagram donde junto a una foto de él en la camilla, escribió: “Bom día tudu mondo (Se escribe así? No se)”. En la imagen se puede ver cómo tiene el brazo tras el feroz golpe.



El lunes, en diálogo con su programa radial Gente como vos dio detalles del accidente. "Nos levanta un viento cruzado, un pozo de aire de la nada y se da completamente vuelta el motor y empiezo a rodar, volcar y volcar... ocho metros rodé y no sabía dónde estaba parado. De golpe estaba con el cinturón de seguridad, tirado sobre la tierra, me levantan como pueden y me veo el antebrazo quebrado en tres partes", dijo.



Luego, dijo: "Es lo que siempre digo después de tener cáncer de recto, intestino, de tener cosas que no ves y ahí es donde está el miedo, cuando tenés alguna enfermedad que podés superar como superé, este tipo de cosas son huesos. El brazo me lo veía torcido, roto por todos lados".



Por último, reveló que "el accidente está filmado y las imágenes vamos a mostrarlas en el programa, pero cuidando a la audiencia".