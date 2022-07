Los famosos y la llegada de Suárez a Nacional: "Triunfó el amor por el club"

Manos en los bolsillos + "preacuerdo" + tu cara no dice lo que estas diciendo.



Decí que solo me importa que gane @Nacional , pero es para divertirse y hablar horas de la estratégia de los fenómenos que montaron este circo.



No se confundan, el bolso es gigante siempre 🔵⚪️🔴 https://t.co/v9pFAqvFJT