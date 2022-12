Falleció el periodista Grant Wahl mientras hacía la cobertura de Argentina - Países Bajos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Grant Wahl, periodista estadounidense que cubría el Mundial de Qatar 2022 falleció este viernes en el estadio Lusail de Doha mientras hacía la cobertura del partido Argentina - Países Bajos. La noticia fue confirmada y lamentada por la asociación de fútbol estadounidense. El hermano del comunicador duda de la versión oficial y cree que Wahl pudo haber sido asesinado.

“Toda la familia de US Soccer está desconsolada al saber que hemos perdido a Grant Wahl”, consideró la organización en un comunicado. “Grant hizo del fútbol el trabajo de su vida, y estamos devastados porque él y su brillante escritura ya no estarán con nosotros”, añadió.

El comunicador se descompensó en el alargue del partido por cuartos de final. Pese a que fue atendido en el estadio y luego trasladado a un hospital en Qatar, donde falleció.

Grant Wahl había tenido fricciones con la organización por ingresar con una camiseta con los colores de la diversidad.



Según su agente, el cronista sufrió un fuerte dolor en el pecho mientras seguía el cruce entre la selección de Scaloni y la de Van Gaal y luego se descompensó en uno de los palcos del estadio, donde fue asistido.

Por su parte su hermano Eric, recordó en un video que Wahl había sido detenido días atrás por autoridades qataríes por usar una remera con los motivos de la bandera LGBTQI+ y lanzó: “La usó por mí, soy gay. Era un hombre saludable. Yo creo que fue asesinado. No puedo creer que simplemente haya muerto”.



El agente relacionó lo ocurrido a la carga de trabajo que tenía en Qatar. “No estaba durmiendo bien y le pregunté si había probado la melatonina o algo parecido”, dijo Scanlan. “Él dijo: ‘Solo necesito relajarme un poco’”.



Según dos periodistas de The New York Times que estuvieron presentes, el personal médico le realizó compresiones torácicas y otros tratamientos a Wahl durante unos 20 minutos antes de que lo sacaran del Lusail Iconic Stadium.



El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, informó que su oficina estaba en “estrecha comunicación” con la familia de Wahl ante lo sucedido.