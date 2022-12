Falleció el hijo menor de Tina Turner: así lo despidió la cantante en las redes sociales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El actor Roonie Turner, hijo de la cantante Tina Tuner y de quien fuera su marido y pareja artística, Ike Turner, falleció en Los Ángeles a los 62 años, confirmó su esposa en redes sociales.

Aunque la mujer no dio detalles sobre el fallecimiento, el portal digital TMZ cuenta que los servicios de emergencia recibieron una llamada porque el actor tenía dificultades para respirar. Se encontraba en el exterior de su casa y murió minutos después pese a la atención de los paramédicos.

En redes sociales, la esposa del intérprete, Afida Turner, confirmó su muerte con un sentido mensaje de adiós, acompañado de unas fotografías en las que aparece ella, Roonie y a la cantante Tina Turner.

"Roonie era un verdadero ángel con un alma enorme (...) hice lo mejor hasta el final y esta vez no fui capaz de salvarte, te amo por estos 17 años, esto es muy malo, estoy muy enojada", apuntó.

La muerte de Roonie se suma a la trágica historia de Tina Turner. En 2018, su promogénito, Craig Raymond Turner, fruto de su relación con el saxofonista Raymond Hill, se suicidó en su estudio de California a los 59.

El segundo hijo biológico de la cantante siguió los pasos de sus padres e incursionó en la actuación en la película What's Love Got to Do With It de los noventa, basada en la historia real de su madre.

Tina Turner tiene además otros dos hijos adoptados.

A Ronnie, la cantante lo despidió en las redes sociales con sentido mensaje.

En su cuenta de Instagram, que cuenta con 800.000 seguidores, Tina Turner, de 83 años, publicó una foto suya en blanco y negro, y escribió: "Ronnie, abandonaste este mundo demasiado pronto. Con pesar cierro mis ojos y pienso en vos, mi amado hijo". El mensaje rápidamente recibió miles de muestras de apoyo a la artista.