Eva de Dominici reveló el calvario que vivió en su primer embarazo: "Fue duro"

La actriz Eva De Dominici fue la última invitada al programa Los Mammones, que se ve de lunes a viernes en Canal 4 en Uruguay.

La joven estrella, que está radicada en Los Ángeles pero ahora instalada temporalmente en Buenos Aires, conversó sobre los diferentes aspectos de su vida personal y profesional. Y se detuvo al contar cómo vivió su primer embarazo, que no estuvo exento de problemas.

De Dominici es madre de Cairo, el único hijo que ha tenido con Eduardo Cruz, su pareja, hermano de las actrices Penélope y Mónica Cruz. Según contó en Los Mammones, no tiene planes de tener otro bebé próximamente, y quizás a eso aporta que su primer embarazo no fue sencillo.



De Dominici y Cruz se conocieron en 2018, y seis meses después ella había quedado embarazada. Dijo que la relación fue muy intensa desde el principio, y así continúa hasta ahora.



“Muchas personas me preguntaron en su momento por qué había tardado tanto en contar o confirmarlo”, contó la actriz, ex Patito Feo, y ahí detalló lo que le ocurrió mientras estaba en la dulce espera. "Pero el comienzo del embarazo fue difícil", señaló.

“A los tres meses y medio me llamó un genetista y me explicó que era portadora de dos mutaciones genéticas que estaban inactivas, en mí pero que en mi bebé podían estar activas. Eran muy graves”, contó. Tras tener el resultado, los médicos le informaron que Cruz también debía someterse al mismo estudio, porque en caso de que tuviera activa una de esas dos mismas mutaciones, la salud del bebé podía complicarse.



"Si él tenía una de las dos mutaciones genéticas, mi bebé tenía un 25% de probabilidades de tenerlas activas. Y me tenían que hacer una punción", relató, porque "si él tenía (el bebé) activa alguna de las mutaciones, tenía muy pocas chances de sobrevivir".



Durante todo ese tiempo de estudios, De Dominici procuró que la noticia del embarazo no saliera a la luz, y llegó a negárselo a periodistas como Ángel de Brito. "Fue un mes y medio de incertidumbre sumado a todos los síntomas. Fue un momento muy duro, fue una de las pruebas más grandes de mi vida", dijo en televisión.

Hoy Cairo es saludable y los tres son una familia exitosa y feliz. A ella se la puede ver en la serie Maradona: Sueño Bendito.