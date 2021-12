Eugenia Tobal rompió el silencio sobre la China Suárez y el Wandagate: "Lamento..."

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un estreno de un programa de televisión —Hogar dulce hogar, el nuevo reality show de eltrece— hizo que Eugenia Tobal terminara refiriéndose al escandaloso triángulo amoroso que han protagonizado Wanda Nara, China Suárez y Mauro Icardi.

Tobal, que vuelve al rol de conductora, dialogó con Infobae sobre este estreno y no pudo evitar que se le preguntara por Suárez, la tercera en discordia de su propia historia de amor con Nicolás Cabré.

Hace una década, ella y Cabré terminaban su vínculo amoroso y poco después se anunciaba que el actor esperaba un hijo con la China, con quien le habría sido infiel a Eugenia. Fue, en su momento, uno de los conflictos más picantes y más dolorosos de la farándula argentina.



Consultada al respecto, la figura de 099 Central dijo: "No hablo nunca de la vida de los demás. No lo he hecho en su momento cuando me pasó ni lo voy a hacer ahora, pero sí es cierto que estamos en un momento donde hay mucha gente que opina, que se mete y no hay mucho filtro. Hay una sensación de enojo muy grande y cualquier cosa es excusa para volcar la bronca, el odio, para lo que sea", en referencia a la cultura de la cancelación y a cómo se forman bandos en cualquier tema.

"Todo es así, es una cosa u otra, negro o blanco, este u aquél, es así. Creo que tiene que ver con que no hay una unión, el pueblo está lastimado, la sociedad está herida, partida del alma", comentó.



Ante la pregunta de la periodista, que quiso saber si le molestaba que a esta altura se volviera a reflotar su separación de Cabré, comentó: "Yo ni la siento. Me toca tan de actriz de reparto, secundario, que ni la vivo. En mi casa se ve Baby TV, miro cuando puedo, pero trato de mirar otras cosas que me hagan salir del día. Sí supe obviamente, no voy a decirte que no porque estuvo en todos lados, y lamento que tengan que pasar por eso porque en algún momento lo tuve que pasar yo y no es grato".



"Pero mucho más no te puedo decir", siguió. "Hoy tengo un presente hermoso y meterme en eso es como faltar el respeto a mi marido y a mi hija. No lo hablé en su momento cuando sí realmente fue una situación horrible para todos los que estábamos viviendo ese momento, y menos ahora que no me toca por ningún lado. Lamento que tengan que vivir eso".