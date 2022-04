Tras el escándalo, Mónica Farro fue a "LAM" y recordó su pasado como chica Playboy

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mónica Farro tuvo su revancha. Luego de una polémica que se generó por su ausencia el viernes en LAM, programa al que la habían invitado y al que no llegó a tiempo, este lunes estuvo en el ciclo que conduce Ángel De Brito y, explosiva como siempre, habló a fondo sobre todos los temas.

Farro fue convocada como "sexta angelita" para la emisión del pasado 8 de abril, pero llegó tarde al estudio y la periodista Estefi Berardi aseguró que la uruguaya había sido "echada". La vedette reaccionó con furia en redes sociales, donde protagonizó un fuerte intercambio.

Luego, la protagonista del escándalo explicó que el auto que debía llevarla a LAM no llegó en tiempo y forma, e intentó zanjar la discusión con esos argumentos. Y ayer lunes sí se hizo presente en el programa del canal América, para verse cara a cara con Berardi y despejar dudas.

"La pasé mal porque esperé mucho el auto, me lo cambiaron cuatro veces", dijo Farro y agregó: "Empecé a mirar Twitter y ya había bardeadas de estos que se quieren hacer los periodistas".

La uruguaya reivindicó su trayectoria, tras sentirse de alguna manera ninguneada por Berardi. "¿Que quién me creo, que quién soy? Yo soy Mónica Farro, mi amor. Les guste o no, yo soy Mónica Farro", dijo. Más adelante se explayó: "Hace un par de años le hice un juicio a una chica (Sol Pérez) porque no respetó mi trayectoria, y fue el último que gané. Me parece que la camada nueva se piensa que todo es redes sociales, y la trayectoria, el talento... Ya tengo 34 años de trayectoria, tengo 46 años, la estuve rompiendo todo el verano en Carlos Paz y la voy a seguir rompiendo ahora en otros lugares. (...) Estuve un montón de tiempo sin estar en la televisión y yo creo que sigo vigente".

Pero Farro no fue al piso solo para ahondar en polémicas. La vedette prestó testimonio cuando se habló del contenido erótico que realizan famosas como Flor Peña o Silvina Luna.

Entonces la ex Bailando por un sueño recordó su pasado como chica Playboy, y el trabajo que le tocaba hacer por entonces, hace alrededor de 20 años. "Fui Miss Playboy TV 2004 y desde ahí empecé a viajar durante tres años consecutivos. Todos los meses íbamos a diferentes países a representar a Playboy, y para mí fue una experiencia hermosa", relató.

Sobre los videos que debía filmar, dijo: "Es divertido si sos protagonista. Lo que yo filmaba con cuatro chicos, tres chicos, 20 personas... es incómoda la situación. Creo que es más difícil no hacer que hacer, hacer que estás haciendo algo que hacerlo".

Ante las consultas de De Brito, que quiso saber algunos detalles respecto al trabajo, explicó: "Yo fui profesional siempre y no quería que una persona que estuviera trabajando conmigo se erectara. Si pasaba, yo lo sacaba". Luego comentó: "Nunca hice pornografía y no haría pornografía. Y me divertí más haciendo contenido erótico con mujeres que con hombres, porque hay que cuidar menos cosas. Y me gusta mucho la piel de la mujer".

A lo largo del programa, tanto Yanina Latorre como Nazarena Vélez defendieron a Farro y su camino. "¡Es Mónica Farro, no nos necesita!", aseguró la primera, y luego la segunda la elogió: "La rompés toda, nena".

Luego, en historias de Instagram, la uruguaya subió algunos videos con De Brito, en los que este le aseguró que con su presencia habían marcado picos de rating. El escándalo duró poco y tuvo final feliz.