El escándalo familiar de Piñón Fijo: sus hijos lo acusaron de maltrato y así respondió él

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El viernes, Piñón Fijo compartió una historia de Instagram que llamó la atención de sus seguidores. Se trataba de una fotografía de Luna, su nieta, junto al siguiente texto: “¡Mi loquita hermosa! Nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. ¡Te amo y te extraño!”. Además de arrobar a su hija Sol, agregó dos hashtags: #derechonietos y #derechoabuelos.



Luego de que la imagen se viralizara y varios usuarios de Instagram criticaran a la hija del payaso argentino, Sol publicó un descargo en su cuenta de Instagram: “Me veo obligada a expresarme por este medio en un tema de índole privado, dado que los días pasaron y mi padre no salió a defender a sus hijos de tremendas acusaciones gratuitas e injustas”.

“El mal y dañino uso de la imagen de mi hija en una publicación polémica, que necesariamente trascendería, requiere defensa. Este acto representa una señal más del orden de prioridades del que lo hizo, donde, como siempre, otorgó más importancia a sus intereses por sobre los de sus nietos e hijos”, expresó la animadora infantil.



Y explicó su versión sobre la situación por la cual Piñón Fijo no ve a sus nietos: “Hace ocho meses que no veo a mi padre porque está desaparecido de nuestras vidas, después del último de tantos maltratos (en mi semana 32 de embarazo). Y fue porque me animé a poner límite a las humillaciones crónicas después de los 35 años. Pero jamás le prohibí ver a sus nietos”.



Además, la artista admitió que esperaba otro tipo de reacción por parte de su padre. “Esperé algún gesto de humanidad para reconfigurar sus encuentros con mi hija bajo nuestros límites y condiciones, pero no apareció. Ni cuando nació mi bebé. En julio, León estuvo internado con una bronquitis aguda y tampoco apareció”, relató.



Sol afirmó, de manera contundente: “No es la primera vez que se aleja de todos, pero siempre me las ingenié para que viera a Luna. Fue algo que siempre defendí, a pesar de las diferencias de adultos”.



“Si antes disfracé, oculté y protegí a ese personaje, es porque el amor incondicional de una hija a un padre fue más fuerte. O quizás porque la esperanza al ‘cambio’ siempre se mantuvo prendida hasta hoy. Hace 34 años que conocen a un personaje; yo hace 35 (que conozco) a la persona que está detrás: mi papá”, concluyó.

polémica El descargo de Jeremías, su otro hijo

El hermano de la artista e hijo de Piñón Fijo, Jeremías, también expresó su opinión a través de su cuenta de un comunicado que publicó en sus historias de Instagram. “Nadie prohibió nada a nadie”, remarcó. Y dijo: “Podría agachar la cabeza y llamar por teléfono, golpear una puerta. Nunca sucedió. Le pareció mucho mejor la idea de subir una foto del rostro de una criatura de 5 años, obviamente, asegurándose de tapar y cuidar el suyo”.



El descargo de Jeremías, el hijo de Piñón Fijo. Foto: Captura de Instagram.

El artista cuestionó la versión de su padre: “Su defensa es que ‘se le fue de las manos’, puertas para adentro. No se queden con el título de que estamos enojados porque ‘papá se separó de mamá'. Perdonamos cosas realmente importantes”.



Y concluyó: “Quizá la agresión se desvíe para otro lado, como que todo lo que tenemos se lo debemos a él, que sin él no seríamos nadie. Eso siempre nos lo dejó en claro, así que lo tenemos súper presente”.



polémica El descargo de Piñón Fijo

El lunes, Piñón Fijo ofreció una conferencia de prensa en la que se refirió al escándalo. "Mi gran pecado fue hacer un posteo en mis redes, donde decía que extraño a mis nietas. Eso desencadenó en una cantidad de conjeturas en la prensa y esa bola de nieve le hizo daño a mis hijos", afirmó.



Piñón indicó que está analizando la situación y evaluando cómo proceder. "Voy a pensar tranquilo como dar una respuesta clara", sostuvo y deslizó que podría iniciar alguna acción judicial: "Ya veré que medidas tomo".



"Hay una parte dolorosa: hoy en día es fácil acusar de maltrato y violencia. Omitir decir la verdad puede dejar mal parado a alguien. Si yo digo: ‘Si hablara de lo que este muchacho me hizo’, ya te deja parado en un lugar de cosas muy serias", añadió.

Por último, aseguró que prefiere evitar la polémica. "Es bizarro y patético que un payaso hable de acusaciones que son serias. A mis hijos y a mis nietos los amo. No haría nada que les hiciera daño", concluyó.