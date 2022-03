Escalofriante: Magui Prado relató un abuso sexual que sufrió en su adolescencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por motivo del Día Internacional de la Mujer, la periodista Magdalena Prado de Radio Sarandí resolvió hacer público un episodio de abuso sexual que sufrió cuando tenía apenas 14 años. La conductora de Viva la Tarde (Sarandí) comentó que había mantenido este recuerdo en reserva "por vergüenza", pero ahora lo quiso compartir para visibilizar las situaciones a las que están expuestas las mujeres en el día a día.

Prado se volcó a Twitter para dar detalles de aquel espeluznante recuerdo. Según el relato, ocurrió un día "a las 6.30" en la parada de ómnibus a la que iba todos los días a esperar el transporte que la llevaba a su liceo en el Centro. Vestía "pollera, camisa y mocasines".



Para terminar este #8M quiero contarles algo que me pasó cuando tenía 14 años y nunca dije, solo a mis vínculos. Me daba vergüenza. Y estoy segura que es la historia de muchas. Ahí voy🧵💜: — Magdalena Prado (@maguipradop) March 9, 2022

Prado comenzó contando que un día "había un señor en la parada y me dio seguridad. Siempre que había alguien en la parada me daba seguridad. Podía ser mi abuelo, tenía unos 70, lentes, gorro de lana azul y me sonrió". Y avanzó en el hilo de Twitter: "A los 10’ vi a lo lejos el 60. Me paré con tiempo y ya sobre el cordón levanté el brazo en señal al conductor. Acto seguido sentí algo que recorría mis genitales y mi cola".

Fue entonces, que Prado se detuvo en en el acto de abuso y describió: "Era la mano del señor, el que podía ser mi abuelo, agachado, agazapado entre mis piernas que apenas dejaban ver mis primeros pelos. Salió corriendo". Sobre su reacción, recordó: "Lo insulté. Y pensé correrlo. Pero tuve miedo. El 60 parecía un lugar más seguro. Me senté en el ómnibus, lloré y quedé ida durante todo el viaje".

"Llegué al colegio. Me sentía sucia. Fui al baño, me miré. Todo estaba en su lugar menos mi alma. Fue la primera vez que tuve miedo", expresó dando fin a la escabrosa historia. El relato de Prado fue muy comentado en redes y fue uno más de los expuestos por distintas mujeres públicas para concientizar en el marco del 8M.