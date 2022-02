El enojo de Nicole Neumann: “¿Cada cosa que pasa me endosan un embarazo?”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La semana pasada, Nicole Neumann alarmó a todos sus compañeros cuando sufrió una descompensación durante la grabación de la versión argentina de Los 8 Escalones del Millón, el ciclo que conduce Guido Kaczka. La modelo, que forma parte del jurado, debió ser asistida por un médico y debió retirarse antes de que finalizara la jornada.



La encargada de dar la noticia fue Carmen Barbieri, su compañera en el estrado del formato, fue quien dio la noticia en su programa Barbierísima: “Entró rara...”, dijo la conductora y agregó que la modelo estaba acompañada por sus asistentes.

“Al toque se fue corriendo al camarín y no volvió más”, agregó, antes de hablar del extraño estado en que notó a Nicole: “La vi entrar muy seria. Ella es muy simpática. Cuando entra, saluda a todos los participantes. Después se sienta, la arreglan. Se saca fotos. Pero entró y al toque se fue”, detalló.



Desde entonces, Neumann guardó silencio al respecto hasta este martes, cuando se emitió el programa que se grabó al día siguiente de su descompensación. En la instancia final, y luego de la pregunta de la propia Carmen, el conductor Guido Kaczka presentó a Nicole haciendo referencia a lo que había ocurrido en la víspera. “No sé que fue, si un pico de stress, pero no pude continuar lamentablemente. Me tuve que hacer chequeos y demás”, explicó.



“Bueno, pero ya pasó, acá estamos de vuelta”, señaló y se dispuso a formular la pregunta de la final en la temática “moda”, una de las categorías en las que se especializa.

Enseguida, Carmen la interrumpió para hacerle una pregunta sobre su salud: “¿No estás embarazada, no? Porque me dio como embarazada”, indagó la conductora de Barbierísima, haciendo referencia a la descompensación. Entre risas, la modelo negó rotundamente la apreciación de la actriz, y se refirió al comentario que recibe cada vez con más insistencia en el último tiempo.



“¿Cada cosa que pasa me endosan un embarazo? No sé por qué”, señaló Nicole ante el comentario de Carmen y el periodista deportivo Martín Liberman, también integrante del jurado. “Deseamos que tengas un bebé... ¿o no lo querés decir?”, explicó la madre de Federico Bal. “En algún momento será”, replicó la modelo, dejando la puerta abierta para un futuro. “Que se enteren primero las nenas”, apuntó la actriz en referencia a Indiana, Allegra y Sienna, las hijas de Nicole con Fabián Cubero. “Pobrecitas, estaban preguntando las niñas. Pero no”, cerró la conductora, dando por finalizado el tema.