El emotivo mensaje de Gabo Usandivaras a sus seguidores tras la muerte de su hermana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El bailarín Gabo Usandivaras publicó un video en sus redes sociales tras conocerse, días atrás, la noticia de la muerte de su hermana Giselle. El antiguo integrante del Bailando por un sueño compartió una filmación en sus historias de Instagram y les agradeció a sus seguidores por todo el afecto que le brindaron. "Me siento afortunado de recibir tanto amor", dijo.

En el mensaje, que ya no se encuentra disponible, aparece el bailarín que hace varios años que vive fuera de Argentina en primer plano frente a la cámara con anteojos negros. Allí dijo: "Me cuesta un poco, con todo lo que me gusta hablar; me cuesta un poco al mismo tiempo expresarme porque también por estos medios siempre comunicamos y transmitimos alegrías, y alegrías son las que estoy buscando para estar un poco más fuerte".

En ese sentido, agregó: "Hace un montón que no grabo historias hablando, pero tengo el deseo de transmitirles lo enormemente agradecido que me siento por el amor que me están brindando, tanto mis amigos como un montón de gente que realmente no conozco pero que se ocupan de hacerme llegar mucho amor".

"Estoy muy lejos de casa, de mi gente y el amor se siente enormemente, así que gracias y déjenme decirles que ustedes son el motor para que esta locura siga adelante. Me siento afortunado de recibir tanto, tanto amor", manifestó el bailarín.

Sobre el final del video agregó: "Dicho esto, si siento que el amor puede hacerme tan bien en un momento tan de mierda, gente, no nos privemos de andar dando amor por todos lados y a todas las personas, las tengamos cerca o lejos”. Para cerrar el mensaje, indicó: “Gracias, gracias, gracias. Y bueno, sepan que acá le estoy poniendo hue...".

Días atrás, Usandivaras también había compartido algunas fotos junto a su hermana, a quien definió como "amiga, cómplice y guardiana".