La emoción de Verónica Lozano tras volver a caminar luego de su accidente en aerosilla

Este miércoles, Verónica Lozano se emocionó en vivo al revelar que volvió a caminar. Con la ayuda de un andador, la conductora de Cortá por Lozano está dando sus primeros pasos a diez semanas del accidente que sufrió en medio de sus vacaciones en Aspen, Colorado.



¡Llegó el día! 10 semanas después de la operación pude pararme. Me siento una jirafa bebé (como me dijo Costi)”, escribió en su cuenta de Instagram. Más tarde, en su programa, se puso de pie y explicó que está dando sus primeros movimientos, aunque aclaró que todavía siente algunos dolores en la planta del pie.

“Volver a empezar, acompañada de amor, rezos, meditaciones y alegría. Gracias infinitas por estar y acompañarme en esta travesía”, indicó debajo de la publicación en la que agradeció a los médicos que la atendieron en este tiempo. “Gracias a mi familia, a mis compañeros y amigos del canal y, a ustedes, que me leen y me bancan. Pasito a pasito”, expresó.



La conductora argentina sufrió un accidente el 9 de febrero cuando, en sus vacaciones, se cayó de una aerosilla en un centro de esquí en Aspen. Según trascendió, como había quedado mal ubicada en el asiento, no pudo sostenerse y se cayó a siete metros de altura, por lo que se quebró ambos tobillos.



“Ambulancia y seis médicos. La aerosilla no frenó bien y, al bajar, pasó lo qué pasó. Tiene un talón lesionado que están estudiando. Estaba con El Corcho [Jorge Rodríguez, su marido] y con Analía Franchin [amiga y colega]”, contó en aquel entonces el periodista Ángel de Brito.

“Les agradezco porque me han apoyado todo el tiempo y han sido muy amorosos. Me han llegado todos los rezos y el amor. Siempre quiero hacer hincapié en esto: no soy ejemplo de nada. Yo la saqué barata, pero hay gente que está en una situación de discapacidad que está muchísimo peor que yo. Me estoy parando, tengo posibilidades de progresar, pero hay algunas personas que no”, reflexionó en su programa.