La emoción de Noelia Etcheverry al hablar de su pareja: "Es el amor de mi vida"

Noelia Etcheverry fue la invitada de este fin de semana en Abran cancha, donde hizo un repaso de su carrera, su pasaje por varios canales y su infancia en Trinidad (Flores). Pero a la hora de hablar de amor y de familia, la flamante conductora de Sonríe se emocionó en los estudios de Del Sol FM.

"Es el hombre de mi vida", dijo sobre Fabricio, que es camarógrafo de Canal 10 y allí se conocieron. "Nunca me imaginé. El primer día que salimos a comer, sentí que quería estar el resto de la vida con él, Nunca me había pasado eso. Nunca tuvimos un sí y un no. Somos tremendo equipo. Me potencia", añadió.

Juntos son padres de Olivia, de un año. "Es fruto de nuestro amor sano, un amor que sostiene", dijo y luego se sorprendió de que Fabricio diera testimonio en el programa radial a pesar de su bajo perfil. "¿Habló?", preguntó.

"Te quería agradecer públicamente por cómo sos como madre... Cuando nació Oli, cumpliste con todas las expectativas", dijo Fabricio. "Como compañera de vida, decirte que te amo. Desde el día en que salimos a cenar, todo cambió", añadió.

Etcheverry no pudo contener la emoción. "Son todo en mi vida", dijo.