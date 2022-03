La emoción de Lucía Brocal al hablar de la pérdida de su abuela: "Decidió que no quería vivir más"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lucía Brocal fue entrevistada por el programa Abran cancha (Del Sol FM) para un diálogo a fondo sobre su carrera en los medios y los desafíos de la vida. La periodista contó los duros momentos que atravesó cuando le fue diagnosticado un cáncer de riñón a pocos meses de haber dado a luz a su primer hjio.

"Voy a la madrugada donde tuve que dejar a Felipe e irme a internar para operarme, que no sabía que iba a pasar ni cuando iba a volver, y se me estruja el corazón”, dijo la comunicadora en entrevista en el programa de Horacio Abadie y Leonardo Sanguinetti.

Brocal también se quebró al recordar el reciente fallecimiento de su abuela, quien estaba en un hogar de ancianos y se vio afectada por el impedimento de salidas y otras medidas impuestas a las casas de salud tras la pandemia por Covid-19.

"Mi abuela se murió porque no soportó más la soledad, el encierro, estar sola. Estaba en un hogar. Pero vernos y compartir con nosotros ese rato era su vida. Ya no se podía hacer porque no podía salir del hogar y decidió que no quería vivir más. No estaba enferma", reveló Brocal.

La periodista de Doble click y Desayunos informales agregó que en un principio buscó que su abuela cambiara de idea. "Fui (a hablar con ella) con la intención de convencerla de que ese era no el camino. Pero un rato después de charlar con ella me di cuenta de que yo era una egoísta. Si yo le pedía; "Abuela, luchala, quedate, no te entregues, vale la pena", era egoísta. Porque mi vida afuera, mal o bien, seguía siendo igual: podía salir a caminar por un parque, disfrutar a mis hijos, comer algo rico... Ella no. El peso que ella que tenía de extrañar a mi abuelo, con quien había compartido toda su vida, de algún modo lo podía alivianar en esas salidas con nosotros, con los nietos y bisnietos. Al no tener eso, no tenía sentido su vida", contó emocionada.

"No pude pedirle que no lo haga", agregó. "Al contrario: "Abuela, si eso es lo que vos querés, contás conmigo".

La "despedida" fue a través de una videollamada de ella con sus hermanos a la abuela. "Sentí que ella se tenía que ir y en días se murió", agregó.