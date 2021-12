Emi Mernes prepara un show en un boliche de Montevideo este viernes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La cantante argentina Emi Mernes presenta este viernes un show en un boliche de Montevideo. La cita es en Mandarine Club, que por motivo de su quinto aniversario organizó el primer show de la artista en un local bailable uruguayo. Esta previsto que el espectáculo comience cerca de las 2 de la mañana.

Emi Mernes saltó a la popularidad como vocalista de Rombai junto a Fer Vázquez, pero el vínculo se rompió de mala manera. Tras esa experiencia, la cantante lanzó su carrera solista y desde entonces no para de presentar hits. Uno de sus éxitos más reciente es Como si no importara junto a Duki, que supera las 70 millones de reproducciones en You Tube.

Además de su paso por Mandarine Club, la artista tiene previsto presentarse en la fiesta Rush que tendrá lugar en Sala del Museo.