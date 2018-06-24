El mensaje de la esposa de Messi por el cumpleaños de su marido

Mundial 2018

Antonela Roccuzzo saludó a su marido, Leo Messi, por Instagram y despejar así rumores de pelea.

Anotonella Roccuzzo y Messi

Apenas cuatro minutos después de que comience el 24 de junio en la Argentina, Antonela Roccuzzo publicó en su cuenta de Instagram un tierno mensaje de amor, que cumple una doble función: saludar a la distancia a su marido, Lionel Messi , por su cumpleaños número 31, y acallar los rumores de una supuesta y reciente separación de la pareja.

"Feliz Cumple Amor. Te Amamos tanto!!! Gracias por hacerme la mujer mas feliz del mundo y por la familia que formamos que es nuestro mas grande TESORO Deseo que seas FELIZ hoy y SIEMPRE amor. #familiade5", escribió la morocha en su cuenta de Instagram, la única red social que maneja la esposa del crack, junto a una serie de fotos de ellos dos y sus tres hijos.

Según pudo averiguar La Nación, Antonela no estará hoy en Rusia en el cumpleaños del capitán de la selección y llegará recién el martes a Rusia para asistir al partido ante Nigeria.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi se conocieron en Rosario cuando eran niños, y se casaron a fines de junio de 2017 en la ciudad que los vio nacer, en una ceremonia muy emotiva.