El encuentro entre Diego Forlán y Catherine Zeta-Jones

CEREMONIA

El delantero uruguayo entregó el premio al gol del año en la gala The Best, junto a la actriz inglesa.

No era una ceremonia de premios del cine, aunque entregaron estatuillas los actores Patrick Stewart e Idris Elba. Se trató del premio "The Best" que entrega la Fifa a lo mejor del año.



El delantero uruguayo Diego Forlán fue uno de los convocados para entregar un galardón en la gala, el Premio Puskas al gol del año. Y para acompañarlo estuvo la bella actriz inglesa Catherine Zeta-Jones, que llegó con un impresionante vestido plateado que no dejó a nadie indiferente. La hermana de Diego, una muy orgullosa Alejandra Forlán, no paró de subir fotos del detrás de escena.



Mi hnito del alma @diegoforlancorazo & @catherinezetajones entregando el premio Puskas @thebestfifaawards Una publicación compartida de Ale Forlan (@forlancita) el 23 de Oct de 2017 a la(s) 12:23 PDT

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Forlán y Zeta Jones entregaron el premio al mejor gol, que terminó en manos del delantero del Arsenal, Olivier Giroud. El futbolista de 31 años se llevó el reconocimiento por el espectacular gol que realizó el pasado enero en el partido de la Premier League contra el Crystal Palace.