El duro editorial de Sergio Gorzy tras las pintadas en Los Aromos: "No es así la vida"

Sergio Gorzy cuestionó la actitud de la Justicia y en concreto del fiscal Fernando Romano luego de las pintadas y el "apriete" de hinchas de Peñarol a los jugadores en la sede de los Aromos el fin de semana. Como Peñarol resolvió no presentar denuncia, Romano desestimó continuar investigando un eventual delito de amenaza.

En ¿Usted qué opina? (Sport 890), Gorzy se descargó con un crítico editorial. Lo comparó con una situación de violencia intrafamiliar. "Si una mujer está siendo amenazada por un hombre y no se anima a denunciarlo pero todo el barrio sabe que la está amenazando, ¿que se arregle como pueda?. No funciona así. Lo que hay es falta de oluntad política para hacer las cosas como se deben", dijo.

También criticó la actitud de Peñarol. "Quiero que esta gente haga lo mismo cuando viaja Asunción, a Buenos Aires, a Brasil", dijo en referencia a actos de violencia con hinchadas de equipos internacionales.

"Está en la tapa del libro que alguien que se siente amenazado no hace la denuncia justamente porque está amenazado. Porque sabe que la denuncia entra por una puerta y sale por la otra. Ese es el problema que tenemos en el país... Los insultaron, les hicieron pintadas, tuvieron que salir a dar la cara frente a los hinchas que los miran de pesado y están a punto de lincharlos. Pero como no hicieron la denuncia, que se arreglen solos. No seas malo", agregó el periodista.

Cuando Sebastián Giovanelli le explicó que la legislación establece que para el delito de amenaza se requiere de la denuncia, Gorzy replicó: "Yo hablo de sentido común".

Para el periodista, la investigación debió continuar. "Está bien. Peñarol dijo que no, pero como nosotros tenemos que manejar la justicia de un país y vemos que está pasando algo, la seguimos. Seguimos investigando. No terminó acá. Me parece a mí", concluyó.