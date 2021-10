El duro comentario de Alberto Kesman contra el VAR: "Que se lo metan en el..."

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alberto Kesman es uno de los más acérrimos enemigos del VAR que ha llegado para quedarse al fútbol de la región. Este jueves, durante la transmisión del partido Uruguay - Colombia, el relator cuestionó al árbitro venezolano Jesús Valenzuela, y también a los responsables del videoarbitraje.

En el relato de Radio Universal, Kesman se quejó de la inacción del juez ante las faltas colombianas. Pero el comentario más ácido vendría en el cierre del primer tiempo.

Cuando su compañero Richard Arce destacó que Luis Suárez tenía un corte en la rodilla y que los colombianos estaban pegando, Kesman afirmó: "Por supuesto que han pegado. Yo lo estoy viendo, el único que no lo ve es el árbitro. Y ahora con el VAR... ¡Que el VAR se lo metan en el or..., señores! Porque la verdad para qué sirve. Por lo menos que le digan al juez "ojo, che, que están pegando". Perdón que me caliente, pero es la verdad".