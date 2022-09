Durísimo cruce en "Esta boca" por apoyo de Ripoll a ocupaciones: "Me da vergüenza tu mensaje"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La legalidad o no de las ocupaciones en centros educativos generó un picante debate en el final de Esta boca es mía. La conductora Victoria Rodríguez recordó un polémico tuit de Valeria Ripoll, quien compartió su "orgullo" porque su hija Celeste participó la semana pasada de la ocupación del Liceo 26 en Montevideo.

Rodríguez consultó a la panelista por las repercusiones críticas de este posteo. "Todo esto surgió el fin de semana a partir del apoyo a mi hija, que es militante estudiantil en su liceo. Ella va al liceo 26 que ocupó la semana pasada. Yo subí una foto felicitando a mi hija por su opción de solidaridad, lucha, importarle el otro y por una mejor educación", dijo Ripoll.

Luego comentó: "Se generaron críticas, hasta el extremo de la apología del delito. Quiero decir a la gente que ocupar no es un delito. No hay prohibición. Lo que hay es un procedimiento de cómo se realizan las desocupaciones", añadió.

Entonces le salió al cruce Juan Ramón Rodríguez Puppo. "Hay violencia en cada ocupación, por favor", le dijo. "Estás absolutamente equivocado", replicó entonces Ripoll y Puppo fue a más: "Me dio vergüenza tu tuit. Parecía una cuenta falsa".

La discusión fue ganando temperatura. "Me importa muy poco tu vergüenza", respondió Ripoll. "Muchos de los que opinaron en contra de las ocupaciones en su adolescencia hicieron ocupaciones estudiantiles", añadió.

Finalmente, intervino Victoria Rodríguez. "El tema es que hoy no se puede ocupar. No se puede, Valeria. Hay una ley que no habilita la ocupación, por algo se desocupa. Pero vos podés apoyar lo que quieras", dijo la conductora y dio por concluido el programa. Ripoll insistía en que la ley no prohíbe ocupaciones.