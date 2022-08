Durísima discusión entre Yanina Latorre y Mario Vitette: "Das vergüenza"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

LAM fue escenario de una picante discusión entre la panelista Yanina Latorre y Luis Mario Vitette Sellanes, uno de los autores del llamado "robo del siglo". El ladrón participó como invitado del programa de América TV a distancia de su casa en San José y a propósito de un documental recientemente estrenado sobre aquel atraco en 2006 sobre el Banco Río en Buenos Aires.

Pero la nota terminó en una violenta discusión con la panelista Yanina Latorre. Todo comenzó cuando le preguntaron a Vitette sobre cómo le contaría la historia a su hijo, de 5 años. Entonces el ladrón criticó a los padres del jardín donde acude el chico.

"Los papás son malos y le dicen a los niños 'ojo con ése'. Saben que papá escribió un libro, que se llama el ladrón del siglo, hay una película... Entonces, que le voy a decir (a mi hijo), la verdad", aseguró.

Latorre, que venía mostrando gestos de incomodidad durante toda la nota, intervino cortante. Le remarcó una contradicción en su comentario ("los papás son malos") en cuanto él había cometido un delito castigado con cárcel.

El clima de la nota cambió y la tensión se adueñó del estudio. Vitette le recordó a Latorre que el día anterior había lanzado duras críticas a Celeste Cid.

Entonces Latorre estalló: "A mí no me corras con boludeces, porque te digo dos cosas y te vas a levantar del móvil. No me corras. Si hay algo que soy yo en la vida, es honesta, lo único que te dije es que a los hijos hay que criarlos con buenos ejemplos, no me corras, porque no ando robando bancos".

"Mirá que yo no soy (Estefi) Berardi, a mí no me vas a correr con eso -le retrucó el entrevistado-. Te lo digo, a mí no me vas a callar. Te digo que lo que vos dijiste anoche (respecto de Celeste Cid) no es de buena gente", replicó entonces Vitette.

Latorre no se quedó atrás: "Ella es una laburante igual que yo (dijo Latorre en referencia a Berardi). ¿Y lo que vos hiciste? ¿Robar un banco, 19 palos y tener gente de rehén, sacarle la guita a la gente que la tenía guardada en el banco es de buena gente?".

Lejos de bajar la temperatura, los ánimos se acaloraron aún más. ""La verdad es que yo veo y digo 'alguien tiene que poner un momento de coherencia'. Sos muy simpático, tomemos un vino si querés, pero fuiste chorro", le dijo Yanina.

El ladrón replicó enfurecido diciendo que ella lo estaba agrediendo, entonces Latorre respondió: ""¡¿Cómo te vas a comparar conmigo?! Estuviste 20 años en cana y tendrías que estar en cana".



"Yo no cometo ningún ilícito. Si no, no estaría acá sentada, soy muy buena laburando, laburo y gano un sueldo. Vivo de la mía, no me quedo con la guita de nadie, pago mis impuestos y no hago chistes de stand up con la guita que no devolví. Hablaste de rastrero, no sé... ¿Y vos, qué sos? ¡Estuviste un año preparándote para afanarte un banco! ¡Das vergüenza y pena!", continuó.



Finalmente, intervino el conductor Ángel De Brito. "Los periodistas entrevistamos a todos, también a delincuentes", dijo mirando a Latorre.