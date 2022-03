Duras revelaciones de Nazarena Vélez sobre Rial: "Me dijo: 'Te estoy preparando el cajón'"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Jorge Rial volvió a la televisión y está en la mira de todos. El conductor se estrenó al frente del programa Sobredosis de TV, en C5N, justo cuando se confirma su separación de Romina Pereiro y mientras se lo vincula a la periodista Alejandra Quevedo.

En esta reaparición, el ex Intrusos le declaró la guerra a sus colegas Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, y aseguró que tiene pruebas para revelar diferentes asuntos de sus intimidades, que incluyen infidelidades y hasta vínculos con la muerte de Diego Armando Maradona.

Con estas declaraciones, Rial hizo que toda la prensa y las redes sociales estén hablando de él. Fue tema de conversación en el nuevo ciclo de LAM, el programa de Ángel de Brito en el que ayer le dedicaron 40 minutos sin parar a analizar los cuestionables comportamientos del periodista y las reacciones que eso suele generar.

En ese debate estaban cuando Nazarena Velez, panelista del ciclo, dijo tener una relación "de amor-odio" con el conductor, ya que entiende que a lo largo de su vida, tanto Intrusos como la revista Paparazzi le fueron de ayuda. Pero la productora teatral también reveló el lado oscuro de esa historia y lanzó una brutal frase que sorprendió a todos los presentes.

"Una vez, por Gerardo (Sofovich), me llamó y me dijo: '¿Vos medís uno...?'. 'Uno 73', le dije (en referencia a su altura). 'Bueno, te estoy preparando el cajón'", manifestó Vélez. "Y empezaba a la una (de la tarde) el programa y me hizo mierda. Millones de veces. Por cualquier cosa".

"Tiene una cosa mafiosa y él mismo se declara un mercenario", siguió Vélez mientras la charla continuaba. "Celebro que la gente no le tenga miedo", agregó Yanina Latorre, reflexionando sobre cómo pocas personas en el medio se atreven a reaccionar por temor a lo que pueda hacer.

Nazarena aseguró que Rial llegó a revisar la basura de su casa (o mandaba a alguien a hacerlo), cuando trascendía que ella consumía drogas.

"Lo del cajón que contaste antes nunca lo había escuchado", le comentó De Brito, y Vélez aseguró: "Sí, y así tengo miles". También explicó por qué, en su momento, no reaccionó a esa declaración: "Uno accedía y cerraba el pico por miedo, por conveniencia, porque después lo necesitabas. Había un momento en que Jorge era como un imperio".

La ex vedette también recordó que cuando murió su pareja, Fabián Rodríguez, Rial se comportó de una manera "increíble" con ella. De hecho Morena, la hija del conductor, llegó a quedarse en la casa de Vélez.