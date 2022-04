Drogas y rock: el comentario de Nacho Obes que desató la polémica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un comentario del músico Nacho Obes, ex Santo y seña, inició en Twitter una polémica referida al consumo de drogas en el mundo del rock. Todo se inició con un tuit de Obes sorprendido por el consumo de marihuana en un liceo de Montevideo.

"Pasé caminando por la puerta del liceo 28 en Pocitos. Los chiquilines de 14,15 años fumando faso en la puerta literalmente. Son niños. ¿Estoy loco o algo anda muy mal?", escribió el artista y despertó una catarata de respuestas.

Algunos respaldaron el comentario pero no faltaron quienes lo trataron de "ingenuo" y otros le atribuyeron "poco rock" a su mensaje.

Obes replicó con otra serie de tuits. "El Rock no se demuestra con drogas. Acá no hay que probarle nada a nadie. Yo soy artista. Mi trabajo es viajar, tocar, cantar, ocasionalmente Tv y Radio y grabar. Mi trabajo no es ni fumar ni tomar. Un pibe de 15 años con un porro en la puerta del liceo, no lo festejo"; escribió para luego contar su historia personal.

"Tengo más de 20 años en esto del “Rock”. Dónde en las giras “grandes rockeros” me ofrecían cocaína y yo con 18 años. Yo venía de ser deportista toda la vida, y tenía claro que era por otro lado. Nunca me pudieron torcer. Y eso les rompe los huevos. Ser distinto tiene su costo", añadió.

También atribuyó el final de Doberman, la banda que integraba, por el consumo. "Querer copiar lo que hacia Ozzy Osbourne, o Axl Rose es querer copiar sus desgracias. Ellos tuvieron que cambiar sus vidas. En Doberman habían dos personas alcohólicas y así nos fue. Desaparecimos. Cuando quisieron tocar por la legalización de la marihuana me fui", expresó.

"Para todos los graciosos que creen que me sorprendo con el porro del 28, saben que no. Pero tampoco saben que yo a los 15 ya estaba preocupado por mi futuro y comencé a trabajar. Y los graciosos fumaban porro en la plaza. Me da lástima ver que se normaliza ser un boludo", escribió en otro mensaje.

El descargo de Obes generó polémica. El músico Pedro Alemany respondió públicamente y se generó un intercambio. "Yo tengo otra experiencia en el Rock y la música en general. Tanto acá como girando me ofrecieron drogas al igual q birra y cuando les decía q no, al contrario, siempre me cuidaron, no sólo los músicos sino mis amigos…algunos ya no están por causa de fumarla", escribió.

Aunque sin mencionar a Obes, el músico Frankie Lampariello escribió: "Quiero aclarar que en mi caso en particular nunca le ofrecí cocaína a nadie. La merca es muy cara para estar compartiendo".

"Nacho Obes" se convirtió en tema tendencia de Twitter, con comentarios a favor, memes y críticas al músico. El psicólogo Alejandro de Barbieri respaldó a Obes. "No sos boludo Nacho. Lo que pasa es que es normal consumir y “anormal” el que no. Tu testimonio ayuda a la prevención", escribió.

Nacho Obes, quien fuera intérprete de la canción de la campaña de Luis Lacalle Pou, ha sido blanco de críticas en otras ocasiones en el ambiente de la música. Meses atrás, el músico Pablo Berocay lo calificó como "rockero de derecha". En su debut en Santo y seña, también recibió diversas críticas en redes sociales.