Dramático relato de Varina De Césare: sufrió una situación de acoso sexual a los 14 años

Varina De Césare fue una de las invitadas a PH Uruguay (Canal 4), donde impactó al resto de participantes y al público a través de un escalofriante relato sobre una situación de acoso sexual.

Cuando el conductor Gonzalo Cammarota invitó a dar un paso al frente a los invitados que hayan pasado por una situación de estas características, la actriz no lo dudó y comenzó a narrar lo que le ocurrió cuando apenas tenía 14 años y ella estaba sola con su prima en su casa mientras sus padres trabajaban.

.@VarinaDeCesare vivó una situación de acoso a los 14 años



🗣''Lo doloroso de todo esto es que llamé a la policía y en ese momento se burlaron de mí'', dijo ⬇ #PHUruguay #ModoEncuentro pic.twitter.com/FphAsn1RSI — PH Uruguay (@PodemosHablar_4) October 14, 2022

"Apareció un señor en el barrio Malvín diciendo que estaba buscando una modelo. Mi prima, con dos años más que yo, le dijo 'sí, mi prima Varina' y lo hizo pasar. En ese momento no existían rejas y era todo más abierto", comenzó.

Varina explicó que su prima hizo pasar al hombre creyendo que la estaba buscando a ella, por lo que "le abrió el portón de entrada". Pero una vez que cruzó, todo pasó de castaño a oscuro. "El tipo se metió en mi casa y echó a mi prima. Quería... hacerme cosas", relató.

Afortunadamente, el episodio no pasó a mayores: "Me empecé a dar cuenta y lo empecé a apretar yo para que se fuera. No sé qué estrategia usé, pero logré que al hombre lo sacaran".

El mal momento no terminó allí. Varina recordó que enseguida llamó a la policía para denunciar lo sucedido, pero no tuvo suerte. "Se burlaron de mí. Decían que era una pelotudez, pero no era porque ese señor podía agarrar a otra chica con menos herramientas y podía terminar pasando un horror. Yo me sentí muy mal", finalizó.

Además de Varina, en PH Uruguay participaron este jueves la periodista Sofía Romano, el músico Fata Delgado, la dirigente sindical Valeria Ripoll, y el actor Hugo Giachino.