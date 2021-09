La dolorosa razón de la ausencia de "Pampita" en "La Academia" y el poema de Vicuña

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El jurado de La Academia de Showmatch tuvo en la noche de ayer un particular reemplazo, ya que Pampita Ardohain faltó al programa. Su lugar lo ocupó Karina La Princesita. Sobre los motivos de la ausencia de la modelo y conductora habló Ángel de Brito.

El primero en anunciar los cambios -aunque temporales- en el jurado fue Marcelo Tinelli. “Hoy no ha venido Pampita, por un tema familiar”, apuntó para luego presentar a la cantante como su sustituta: "Ella es una de las mejores participantes y ya ha sido jurado en el Cantando... el año pasado, y la va a romper como jurado [ahora] también".

Pampita junto a su hija Ana en su regreso a "La Academia". Foto: Captura de YouTube.

Sin embargo, después de esas palabras, Tinelli no dio más detalles sobre los motivos de la ausencia de Pampita, pero quien sí lo hizo fue Ángel De Brito. A través de su cuenta de Twitter, el conductor de Los ángeles de la mañana anunció: "¡Sorpresas en el jurado! Te voy a extrañar hoy, Pampita", escribió el periodista. Y detalló: "Para todos los que me preguntan: Pampita no estará hoy ni mañana porque es el aniversario de Blanquita. Vuelve el viernes".

Este miércoles 8 de setiembre se cumplen nueve años de la muerte de Blanca Vicuña Ardohain, la hija mayor de Pampita y Benjamín Vicuña, quien falleció en 2012 a los seis años después de haber estado internada en terapia intensiva, tras contraer una enfermedad causada por una bacteria. Desde entonces, tanto Pampita como su expareja recuerdan a su pequeña en cada aniversario de su fallecimiento o cumpleaños a través de emotivos mensajes que comparten en las redes sociales.

"El cielo está de fiesta", escribió Benjamín Vicuña para recordar a Blanca cuando hubiera cumplido 15 años. Foto: Captura de Instagram.

El sentido mensaje de Vicuña en sus redes sociales

En el día de ayer, Benjamín Vicuña volvió a recurrir a sus redes para homenajear a su hija. Junto a una imagen de Blanca con el rostro pintado, el actor chileno escribió un texto conmovedor que recibió miles de mensajes: “Hace nueve años, se detuvo el tiempo en tu mirada. Una mariposa longeva desplegó sus alas y yo intenté leerla como un papiro, sin entender la letra”, manifestó primero el actor, recientemente separado de María Eugenia “China” Suárez.

A continuación y dirigiendo el texto a su pequeña, Vicuña reveló qué herramientas utiliza para sobrellevar la pérdida: “Desde ese día, te lleno de cartas, mi niña, cartas que van al cielo como mariposas borrachas. Te cuento nuestros días e imagino los tuyos. Nueve años que te disfrazaste de estrella, la más linda de todas. Nueve años que brillás en nuestras miradas. Blanca, mi niña libre, Blanca que habitas el silencio y bailas en medio de la risa de tus hermanos. Blanca que viajas en el tiempo”.

El actor confesó que expresa sus sentimientos por escrito “para detener ese tiempo y volar entre las cartas”. Y agregó: “Escribo para ver si te quieres cambiar el disfraz por uno de estrella fugaz, para verte más cerca. Para saber que estas cartas llegan y si cuando titilas en la noche es porque escuchas mis rezos. Sigue brillando, mi niña, que la noche asoma nuestras almas a las ventanas y podemos rozar tu pelo como una caricia, como una bicicleta estelar con rueditas que viaja, como mariposas que confunden a los amantes, como señales que caen en forma de gotas sobre mi cara, lágrimas dulces, mi amor. Con toda mi fe en la profundidad de tu mirada y en el abrazo eterno que algún día nos daremos”.

Benjamín Vicuña

El actor también compartió estos días su emoción por los pasos que ha dado otro de sus hijos fruto de su relación con Pampita. Bautista Vicuña, su hijo mayor, debutó como actor en una publicidad para un banco y se animó a protagonizar algunos diálogos junto a su padre.

Vicuña compartió algunas postales del detrás de escena y se mostró orgulloso de la vocación artística del joven de 13 años. Sentado en un sillón, el adolescente lució una camisa de jean con un pantalón negro y el actor un look en color azul. “Nace una estrella”, aseguró Lucas Balbiani, uno de los responsables de la filmación, en sus historias de Instagram junto a un primer plano del flamante joven actor.

Tras los pasos de su padre, el mayor de los hijos de Pampita no se sintió intimidado por las cámaras. Recordemos -por otra parte- que la modelo también incursionó en la actuación y protagonizó Desearás, el film dirigido por Diego Kaplan que se estrenó en 2017 y trata sobre la lucha interna de dos hermanas en busca del deseo y la satisfacción.