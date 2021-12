El dolor de "Bambino" Etchegoyen por el asesinato de Lucas: "Se me parte el corazón; lo vi nacer"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lucas Zinolli, de 18 años, encontró la muerte luego de que mostrara a un supuesto comprador un auto que tenía a la venta. Este martes, fue hallado su cuerpo en el baúl del auto en una casa del barrio Maroñas.

La noticia conmocionó a todos, en especial a sus familiares y allegados. El periodista Nelson "Bambino" Etchegoyen (Sport 890 y Buscadores) mostró su enorme pesar con el asesinato, dado que conocía a la víctima y es amigo de sus padres.

"Se me parte el corazón, lo vi nacer, crecer y desarrollarse con muchos sueños, sueños que se truncan por un hijo de puta para el cual y su familia la vida no vale nada . Te amo chiquito y me quedo con tu sonrisa. Estoy devastado Luquitas querido", escribió Etchegoyen y añadió en Twitter: "Nunca pensé escribir esto, QEPD".

Desde temprano, el periodista deportivo había compartido los llamados a colaborar en la búsqueda de Zinolli, quien fue reportado como desaparecido este lunes.

"Es hijo de un gran amigo", posteó Etchegoyen al compartir la foto del adolescente.

En Buscadores, este martes y cuando todavía no se conocía el trágico desenlace, Etchegoyen compartió la foto del joven y aseguró: "Lo conozco desde que nació. Soy amigo de sus papás, de Víctor y de Gabi. Él tenía su auto a la venta y ayer (por el lunes) por la tardecita apareció un supuesto comprador. Salieron juntos a probar el auto y Lucas no volvió nunca más. Ahí están los teléfonos para comunicarse. Hay mucha preocupación en el seno familiar. Es una familia completamente constituida, de cinco hermanos. Los vi nacer a cada uno. Desde anoche la están pasando muy mal", contó.