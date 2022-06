¿Qué dijo Pampita cuando le preguntaron si es amiga de Eli Sulichin, la novia de Vicuña?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace cuatro meses que Benjamín Vicuña y Eli Sulichin blanquearon su noviazgo, y ahora Carolina "Pampita" Ardohain fue consultada sobre la relación que une a su amiga con su expareja y padre de sus hijos. Si bien la morocha se cuidó de dar detalles, reaccionó de manera determinante ante la pregunta del periodista que la abordó.

La modelo se prestó para hacer un vivo para el programa Implacables que se emite por Canal 9, cuando fue abordada por el cronista con una pregunta sobre la relación que tiene hoy con el actor chileno. "Te quería decir que con Vicuña está todo bien porque estuvieron en un cumpleaños juntos ya hace bastante, pero hacía mucho que no te veía", comienza diciendo el periodista. La modelo, en tanto, se dispuso a dar su punto de vista del vínculo que la une hoy al actor.

"Con Benjamín estamos muy bien, y siempre poniendo a los chicos en el primer lugar para todo", dijo la conductora de El hotel de los famosos, sobre la relación que mantienen. No obstante, el periodista le preguntó "si sale con su amiga".

"No. Yo soy muy cuidadosa", alcanzó a decir Pampita ante la pregunta del movilero. "Viste que las cosas de la familia mejor no hacerlas públicas…", insistió. El movilero también quiso saber si "las cosas con su amiga están bien y si siguen siendo buena onda", ella contestó de manera determinante: "No me hagan hablar a mí. Prefiero no decir nada".

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin se conocieron el pasado diciembre durante el bautizo de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán. Según los trascendidos, la modelo y conductora habría oficiado de celestina de la pareja, ya que es muy amiga de la madre de la empresaria, Karin. Además, a principios de mayo, el actor de la telenovela Argentina tierra de amor y venganza la presentó oficialmente en sociedad en una reunión a la que asistieron varias personalidades del mundo del espectáculo.

A mediados de este mes la pareja viajó al Caribe a pasar unos días de descanso en una isla desconocida. Si bien, se cuidaron de compartir imágenes de ellos juntos, la empresaria subió una story en su cuenta de Instagram donde arrobó al actor. Este no es el primer viaje romántico que realiza Vicuña con su novia, ya que durante el verano se los vio varias veces juntos en Punta del Este.

Desde que comenzaron la relación, los novios no escatimaron en demostraciones de afecto ante las cámaras. Más allá de que Vicuña sigue firme en su postura de no hablar de su intimidad, los actos hablan más que las palabras. Por ejemplo, se los ha visto intercambiando abrazos, manos tomadas, besos, y hasta un ataque de risa adentro del auto, que han sido gran parte de las escenas que protagonizaron durante sus vacaciones por Uruguay al inicio de la relación.