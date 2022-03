¿Qué dijo Martita Fort sobre Gustavo Martínez dos días antes de su muerte?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Apenas dos días antes de que Gustavo Martínez muriera tras caer desde el piso 21 del edificio donde vivía junto a los hermanos Martita y Felipe Fort, la heredera de Ricardo Fort brindó una reveladora entrevista con el ciclo argentino Telefe Noticias. Allí repasó su relación con el mediático fallecido en 2013, dio detalles sobre sus primeros proyectos en la empresa familiar de chocolates una vez que cumpliera 18 años y habló de su relación con su tutor legal.



Al inicio del segmento titulado "Herederos", Martita comenzó por describirse a sí misma como “segura, un poco arrogante, buena y directa”. Luego, reveló algunos aspectos de su infancia: “Tenía solo una amiga y mi papá no me dejaba ir a dormir a su casa. Sí o sí tenía que venir ella a la mía. Y una vez que él falleció, para que nosotros podamos sobrellevarlo de la mejor manera, Gustavo y Marisa (su niñera) nos permitieron quedarnos a pijamadas en otras casas. Pero mi papá era muy estricto”.



“Era muy sobreprotector”, dijo sobre su padre. “Nosotros teníamos cuatro equipos de seguridad y me acuerdo que ya me parecía raro tener cuatro patovicas detrás de mí mientras iba a merendar con mis amigas. Entonces, en un momento le pedí que al menos un día no traiga patovicas, porque iba colegio en la primaria y quería salir de ahí sola, como la gente normal. Me molestaba un montón, porque me sentía intimidada. Se lo decía, pero a él no le importaba”.



Durante la entrevista grabada el 14 de febrero, apenas dos días antes de que Martínez falleciera, Martita definió a su tutor de la siguiente manera: “Gustavo es mi tutor. Es una persona tranquila y buena. Es bastante casero, le gusta quedarse siempre en la casa”.



“Gustavo se cagaba de risa con mi papá, porque era lo opuesto a él. A él no le gusta aparecer mucho en las cámaras y a mi papá le encantaba... Cuando llegaba a un lugar y estaba lleno de cámaras, capaz que a Gustavo le jodía, pero se reía, como estaba al lado de mi papá, no podía hacer nada. Eran como polos opuestos que se atrajeron”, comentó.



“Mi papá quería que tuviera dos papás. Quería que dijera que tenía a ‘Papá Gustavo’ y a ‘Papá Ricardo’. Pero como era todo muy nuevo, y sonaba raro en aquel entonces, siempre decíamos que Gustavo era nuestro tutor. Ahora, a Gustavo no le gusta que diga que es nuestro papá, prefiere que le diga padrino o tutor”, agregó.



Durante su entrevista, Martita también reveló su lado más honesto: “De mi papá tengo el carácter, aunque yo parezco dócil. Cuando me enojo, soy un poco hiriente y directa. También, lo que me pasa —y yo pensaba que no me iba a pasar a tan corta edad— es que siento que a veces me usan como lo usaban a él. También heredé esa parte de él; tengo que tener cuidado con la gente con la que me reúno y ver si son de confianza o son ‘trepas’. Me he sentido usada varias veces. Cuando salgo con gente, a veces me doy cuenta que les gusta más la presencia de ‘la hija de Ricardo Fort’ que ‘Marta’”.