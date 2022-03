El difícil momento de una Trilliza de Oro por su hijo: "Quiero que me abraces otra vez"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

María Emilia Fernández Rousse, integrante de las Trillizas de Oro, y su familia, están pasando por un momento difícil tras el accidente que sufrió su hijo Clemente Zavaleta, en un torneo de polo en Palm Beach, Estados Unidos, cuando cayó con su yegua.

Desde que se conoció la noticia, la semana pasada, han sido numerosos los mensajes de apoyo que la familia recibe por la delicada situación en que se encuentra el polista. Su esposa, Isabelle Strom, le dedicó conmovedoras palabras a su compañero en las redes sociales.

La pareja se casó en 2013 e Isabelle acompaña desde entonces a su pareja en los eventos deportivos de los que participa. Strom es nieta del aristócrata y magnate francés Robert Zellinger de Balkany, y heredera de uno de los grandes imperios de centros comerciales del viejo continente.

Junto a una imagen de ambos en la que se los ve sonrientes y vestidos de gala en una embarcación de lujo, la madre de las dos hijas del polista expresó en una publicación en la cuenta que comparte junto al deportista en Instagram: "Come back and make me smile again" ("Volvé y haceme sonreír de nuevo").

"Mucha fuerza", "Vamos, Corchito" y "Bendiciones", fueron algunos de los numerosos comentarios que recibió el mensaje.

El polista de 36 años, apodado "Corchito" fue intervenido quirúrgicamente de urgencia el sábado para descomprimir su cerebro, ya que se golpeó fuertemente la cabeza ante la caída y tras chocar con otro jugador.

Sus padres, María Emilia Fernández y Corcho Zavaleta, viajaron inmediatamente desde Buenos Aires para estar con él y acompañarlo en estos momentos. Tras mantener silencio durante varios días, la “trilliza de oro” emocionó con una publicación que compartió en sus redes sociales. Junto a una tierna imagen de su hijo, escribió: "Quiero que me abraces otra vez. Sos un guerrero y lo vas a lograr. Fuerza". A las conmovedoras palabras las acompañó con el emoji de dos manos unidas, un corazón y un brazo que denota fortaleza.

También Sonia Zavaleta, la hermana menor del polista, hizo un pedido a sus seguidores. Sobre una foto en la que se ve a su hermano cuando era niño, la artista escribió "Clemen", entre dos corazones, y abajo añadió: "Manden luz, fuerza y amor. Gracias". Un tiempo después, en historias, Sonia subió una imagen de Clemente, adulto, junto a sus hijos.

En otra publicación, la hija de María Emilia agradeció por la cantidad de palabras de apoyo para su hermano que había recibido en las últimas horas: "Muchas gracias por todos los mensajes. Se siente todo el amor. Nos sentimos muy acompañados. Gracias. Gracias".