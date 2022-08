El difícil momento de Nicolás Cabré: "Lo más probable es que me lastime peor"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este sábado, Nicolás Cabré tomó una difícil decisión y se la comunicó a sus más de 194.000 seguidores de Instagram. Según escribió en un largo mensaje, el argentino se vio obligado a no participar de la Media Maratón de Buenos Aires y compartió su frustración.



"Hoy paso a contarles que después de varios intentos, decidí que lo mejor es no correr la Media Maratón de Buenos Aires”, informó el actor. "La rodilla no estaría ayudando y pide descanso".



Cabré reconoció que seguramente "la carrera, la adrenalina o las ganas de hacer algo que disfruta", le permitirían llegar a la meta, pero que sería un grave error. "Lo más probable es que me lastime peor y haga que duela más. Esa es la realidad. Lo mejor a veces, es saber pasar... (por más bronca que de)", escribió y reflexionó: "No creo estar diciendo algo que no sepan. Pero a veces no vemos, o no queremos ver, las cosas más sabidas, las más simples. Y nos la tienen que repetir mil veces".



"Por eso, quiero agradecer a los que están conmigo, los que me enseñan, a todos los que me demuestran su cariño aconsejándome… diciéndome que pase esta vez. Gracias por enseñarme y cuidarme. Lo veo como un abrazo y con esto los quiero abrazar yo a ustedes. ¡Gracias! ¡Y suerte a todos mañana!", sostuvo.

A modo de posdata, y para ponerle algo de humor al asunto, sumó entre emojis de risas: "No se puede negar que la foto agrega un poco de drama, ¿o no?".