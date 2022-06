El difícil momento de Dani La Chepi preocupa a sus seguidores: "Directamente al quirófano"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniela Viaggiamari, conocida como Dani "La Chepi", enfrenta un complicado momento personal y deberá ser operada, a pocos meses de que la intervinieran por cólicos renales. La exparticipante de MasterChef Celebrity Argentina contó que volverá al quirófano, a raíz de una serie de estudios que se hizo y que arrojaron "resultados sospechosos".

Este ha sido un año difícil para la actriz e influencer. En marzo confirmó su separación de Javier Cordone, el recolector de residuos que conoció durante la cuarentena. La pareja se mostraba feliz y divertida en redes sociales, pero tras dos años de amor, le pusieron fin a la relación. Ahora, La Chepi atraviesa un difícil problema de salud.

La exconductora de la versión argentina de El juego de la oca deberá ser operada de una mama. En diálogo con la revista Paparazzi dijo que durante una mamografía de control le detectaron unas microcalcificaciones. A raíz de esto, su ginecóloga le ordenó más estudios, y fue ahí donde le detectaron una anomalía sospechosa.

"No me pudieron punzar porque tengo la lola muy chica y porque estas microcalcificaciones están muy cerca del pezón. Si entra la aguja para sacarme la muestra, me podían hacer un desastre. Me mandaron a un mastólogo y este especialista me manda, directamente, a quirófano", explicó la actriz.

Asimismo, La Chepi dio detalles acerca de cómo será el procedimiento. "El martes me van a abrir el pezón, me sacarán una muestra, todo no porque si no me deja sin lola, y lo mandan a analizar. Así que, después, a esperar... Y esto justo pasa en las últimas semanas de ensayo, como siempre", indicó.

Es que la actriz se encuentra con los preparativos para estrenar en julio Solo vos, su espectáculo musical en el Teatro Cervantes de Quilmes. A su vez, se repone del duro golpe que le significó la pérdida de su padre, que murió en marzo. Pero con el humor que la caracteriza, se refirió a la nueva manera que encontró para enfrentar los vaivenes de la vida y cómo cambiaron sus prioridades.

"Es una serie de Netflix mi vida, pero bueno, lo que cuesta más vale doble. Con todo lo que me pasó este año, incluida la muerte de mi papá, entendí que no hay más tiempo para postergar cosas", sostuvo.

Esta no será la primera vez que Daniela ingresara a una sala de operaciones. Hace unos meses sorprendió a sus casi cuatro millones de seguidores al revelar que fue internada como consecuencia de un dolor agudo, a partir del cual le diagnosticaron un cólico renal.

Tras varios días en el sanatorio, pudo volver a su casa a descansar junto a su hija Isabella y, si bien le puso buena onda a la situación, reflexionó sobre el duro momento que le tocó vivir: "Solamente la que parió sabe que el dolor del cólico renal se asemeja mucho al dolor de parto. Es tremendo".

A través de su cuenta de Instagram, mostró el frasco que contenía la piedrita roja que le extrajeron y, con humor, agregó: "Le pusimos ‘J’ porque me dejaron adentro un catéter ‘doble J’".