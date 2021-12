Diego Torres confirmó su separación de Débora Bello y ella reaccionó en redes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Torres y Débora Bello están separados. Tras 16 años de relación más uno de matrimonio —se casaron en diciembre de 2020—, una de las parejas más conocidas de la vecina orilla habría llegado a su fin.

Los rumores los despejó Torres el sábado, sentado a la mesa de Mirtha Legrand. Ante la pregunta de la Chiqui, él dijo estar "solo, suelto". Y luego agregó: "Creo que esta es una buena ocasión para aclararlo. Sí, estamos pasando un momento complicado, pero nos queremos mucho. Tenemos una hija que amamos. Nos tratamos muy bien y las relaciones de mucho tiempo a veces crisis de este tipo".

"Vamos a ver qué dice el tiempo. Siempre las relaciones largas tienen idas y vueltas. Toda esta situación con la pandemia no fue fácil, mi trabajo se vio muy afectado y eso influye", agregó el cantante de "Tratar de estar mejor", que tiene una hija junto a Bello. De momento, él volvió a Argentina y ella sigue en Miami, donde ambos estaban instalados.



Tras la confirmación oficial, Débora Bello reaccionó con un profundo mensaje que compartió a través de sus redes sociales.



En sus historias de Instagram, compartió un texto llamado "La cuesta de la vida" que dedicó a sus amigas. Dice: "Si un día el camino, que venía liviano, se te vuelve oscuro y encima empinado, buscá a tus amigos, tomales sus manos, apoyate en ellos para repecharlo. No lo intentes solo, no podrás lograrlo, y si lo lograras será a un costo alto. Con los que te quieren se hará más liviano, y todo lo oscuro un poco más claro. Cuando el cuerpo afloje, te sientas cansado, cuando la tristeza a tu alma haya entrado, buscá a tus amigos, buscá a tus hermanos, contá con nosotros que para eso estamos".

Y luego agrega: "Lo oscuro permite distinguir lo claro, se conoce el dulce probando lo amargo. Tras subir la cuesta se disfruta el llano; así es nuestra vida, te lo juro hermano. En los tiempos duros encontrarás manos abiertas, tendidas, de amigos, de hermanos, ya para empujarte, ya para un abrazo. Y al fin de la cuesta, disfrutá del llano".



Torres y Bello se conocieron por amigos en común y rápidamente generaron un vínculo. En 2006, él la convocó para protagonizar el videoclip de su canción "Andando" y a partir de ahí la pareja ganó exposición pública. En 2012 anunciaron que esperaban a Nina, única hija en común. Se casaron en secreto el año pasado, en plena pandemia, y compartieron con el mundo sentidos mensajes a través de sus redes.