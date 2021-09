Diego Jokas reveló cómo sigue el vínculo con Martín Sarthou tras picante entredicho

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la política de rotación de relatores de Tenfield, Diego Jokas suele ser una de las primeras opciones. El periodista narró las instancias del partido de Uruguay ante Perú, el primero de la reciente triple fecha por Eliminatorias.

“En el canal hay un montón de buenos relatores y todos están esperando su oportunidad. Yo lo tomo como un gran reconocimiento”, dijo Jokas en entrevista con el sitio Portada.

En la misma nota hizo alusión al fallecimiento de Alberto Sonsol, quien le dio la primera oportunidad en los medios cuando Jokas tenía apenas 15 años.

“Hasta el día de hoy no puedo creerlo. No termino de entender cómo se fue tan rápido. Comparto un montón de días con Lali, su hijo. Aunque trabajamos en radios distintas, nos encontramos mucho en el básquetbol y tenemos una muy buena relación. Por supuesto Alberto está siempre presente en nuestras conversaciones”, reveló.

Valoró la “buena sintonía” con Juan Carlos Scelza desde los comentarios. “A veces la gente lo critica pero yo tengo que decir que sentí un apoyo muy grande de él”, aseguró Jokas.

El periodista contó que luego de un fuerte entredicho con Martín Sarthou, encargado de la comunicación de Nacional, tuvieron una reunión dos meses atrás y aclararon lo sucedido.



“Había trabajado con él en Telemundo y nos conocemos hace mucho. En su momento Martín se equivocó, producto de que recién había entrado en el cargo. Me criticó públicamente, exponiéndome frente a la gente de Nacional cuando yo lo que había hecho fue dar una información periodística vinculada a que la salida de Gutiérrez tenía que ver con que algunos dirigentes no lo querían, algo que después fue confirmado por personas del entorno del propio Gutiérrez. Eso derivó en una discusión muy fuerte por teléfono con Martín, más allá de lo que nos dijimos en las redes. Pero nos sentamos a tomar un café y lo solucionamos. Él me dijo que no había estado del todo feliz. Yo también le di mi punto de vista y le reconocí que habíamos llevado a las redes algo que podíamos haber solucionado de forma privada. Por suerte quedó todo aclarado y superado el entredicho, como debe ser”, reveló.

En lo personal, Jokas confesó que lleva algunos meses separado de su pareja, Virginia, luego de 19 años de relación. “Se dio un combo letal: entre la pandemia, la cantidad de trabajo, los malos humores que todos los tenemos. Pero bueno, dentro de todo lo malo que implica una separación, la llevamos muy bien”, contó.