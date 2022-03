La desgarradora carta de Zaira Nara para despedir a Gerardo Rozín

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Este fin de semana, Zaira Nara publicó una desgarradora carta en su cuenta de Instagram para despedirse de Gerardo Rozín, quien falleció a los 51 años y con quien Nara trabajó en Morfi, todos a la mesa entre 2017 y 2019. “Desde la primera reunión que tuvimos, en la que me dijiste: ‘Armé este programa para vos, en 15 días me bajo’, y yo tan desconfiada te dije: ‘Mira si te vas a bajar de un éxito en Telefe’, y así fue”, relató al comienzo del emotivo texto que se acompaña de varias fotos junto a su colega.



“A los 15 días después de prepararme y darme las herramientas necesarias, te bajaste y me dejaste al mando del programa. Y ahora, hace unos días tuvimos una reunión tan linda, la cual te agradezco tanto, en la que hablamos de un proyecto que hubiera sido tan importante para ambos, en el que una vez más me tenías en cuenta para pisar fuerte, cuando yo creía que me quedaba enorme”, agregó.



“Confiabas más vos en mí, más que yo misma. En esta última reunión tampoco te creí, me dijiste: ‘Me estoy muriendo’, y yo como siempre desconfiada y un poco tratando de seguir con nuestro humor, no te creí, ni te quise creer”, reveló. “Y no me estabas mintiendo. Una vez más, me estabas preparando para lo que se venía, te preocupabas de no preocuparme con las noticias de tu salud, pero esta vez quisiste verme y eso te lo voy a agradecer siempre”, continuó.



“Para mí la tele jamás será lo mismo sin vos. Fuiste y serás la primera persona que supo reconocerme, impulsarme y acompañarme. Gracias por pensar aquella vez en mí, gracias por confiar y decirme siempre la verdad, lamentablemente tan dura esta última vez”, lamentó al cierre del posteo.



Unas horas más tarde, y a la salida del velatorio de Rozín, Zaira habló con los periodistas argentinos sobre el tipo de vínculo que mantuvieron: “Llegó un punto en que formó parte de mi familia. Nos nos veíamos hace un tiempo por la pandemia. Yo había tenido mi segundo hijo y también por cómo estaba él, así que cuando me dijo de encontrarnos sentí que era por algo, y hablamos de temas realmente importantes”.

A su vez, dio más detalles sobre su último encuentro con Rozín: “Lo vi que estaba pasando un momento triste, cercano a lo que hoy terminó pasando. Pero como él tenía ese humor ácido, trataba de sobrellevar la situación, pero él sabía muy bien lo que estaba pasando”, aseguró. “Yo tomé esa frase como parte de su humor, como teníamos esa relación de hacernos chistes, pero él tenía en claro lo que estaba pasando, y me quedo con que fue una persona muy sincera, fue único y especial”, concluyó.