El descargo de Andy Vila tras las críticas por un titular: "Cuánta maldad y violencia"

La conductora Andy Vila realizó un contundente descargo en Twitter luego de ser víctima de críticas e insultos por el titular de una publicación de la revista Sábado Show.

Bajo el título "No me molesta que me comparen con Susana", la anfitriona de Vamo Arriba y Los 8 Escalones habló del estilo fresco y espontáneo con el que se abrió camino en televisión.

"Soy muy distraída y me terminan pasando cosas que si quisiera hacer por gusto, no me saldrían. Por eso no me molestan las comparaciones con Susana", explicaba en la revista de El País.

No obstante, estos dichos le valieron que varios usuarios en redes sociales la castigaran por la comparación. El tuit de la cuenta de El País (@elpaisuy) en el que se publicó la entrevista tiene más de 170 comentarios y muchos van en esa dirección.

Andy Vila: "No me molesta que me comparen con Susana". Vía @SabadoShowuru https://t.co/lfe7FwgShW — EL PAÍS (@elpaisuy) October 16, 2021

"Perdón... Y quien la compara con Susana ?", cuestionó una internauta. "Susana es una mina super inteligente, carismática y lo más importante triunfadora, además de millonaria, cuál sería los parámetros para compararlas?", se preguntó otro usuario. "Muy atrevida si piensa que llegará a los talones de Susana", la acusó otra twittera.

Harta de los ataques en las redes, la militante por la adopción de mascotas apeló a su propia cuenta en Twitter para contestar con un mensaje contundente.

"Qué patético algunas cosas que leo. Cuánta maldad y violencia por un titular encomillado dentro de una conversación. En serio?? Ojalá evolucionemos algún día. Les dejo la nota completa", escribió junto al enlace a la entrevista.

Qué patético algunas cosas que leo. Cuánta maldad y violencia por un titular encomillado dentro de una conversación. En serio?? Ojalá evolucionemos algún día. Les dejo la nota completa👉 https://t.co/whGSNEWKNg — Andy Vila (@Andyyvila) October 17, 2021

Luego volvió al tema y puso en contexto el polémico titular: "Aquí se puede ver la diferencia entre un titular y mi respuesta a la pregunta. Los titulares están hechos para vender y para que algunos de ustedes larguen su veneno". Junto al mensaje, colocó la foto de la revista con la respuesta completa.

TITULAR vs REALIDAD

Aquí se puede ver la diferencia entre un titular y mi respuesta a la pregunta. Los titulares están hechos para vender y para que algunos de ustedes larguen su veneno. pic.twitter.com/EIUpgrDiBg — Andy Vila (@Andyyvila) October 18, 2021

El revuelo ocasionado en redes derivó en que varias figuras se solidaricen con ella. Una de ellas fue Diego Delgrossi, que publicó: "He leído con estupor, insultos, ataques con maldad y ánimo de dañar con la que, amparados en el anonimato, muchos y MUCHAS escriben como si del otro lado no hubiera un ser humano con sensibilidad. Toda mi solidaridad hacia ti. La crítica es bienvenida. El insulto no tiene lugar".