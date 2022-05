"Si la defino, la limito": la frase del Chino Darín sobre Úrsula Corberó que se volvió viral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Conocido por cultivar un perfil bajo, Ricardo "Chino" Darín se caracteriza por preservar su vida privada. Sin embargo, durante su paso por los Premios Platino, el actor se volvió viral luego de sus comentarios sobre su pareja, Úrsula Corberó.



Todo empezó cuando un periodista le preguntó qué era para él lo mejor de España, ante lo que el actor respondió: “Mi mujer”. Si bien luego reconoció indirectamente que el término pudo sonar “posesivo”, el hijo de Ricardo Darín insistió a la hora de elogiar a su novia. El video se viralizó rápidamente junto al hashtag #QueHombre.



Respecto a los motivos por los que la actriz de La Casa de Papel no pudo acompañarlo a la gala, el argentino dijo: “No me pudo acompañar, pero no pasa nada. Hay tantos compañeros que ya tendré tiempo de verla y de disfrutar en la intimidad que, la verdad, lo prefiero, para ser sincero”.



"MI MUJER":

“Al decir que lo mejor de España es tu mujer… ¿Cómo la definirías: la mejor de todas?”, volvió a preguntar el periodista. “Sin duda, pero no la definiría. Me parece que si la defino, la limito”, precisó el actor y la frase se volvió viral en Twitter. “El posesivo tal vez no está bueno, pero me estás preguntando a mí personalmente qué es lo que más me gusta. Mi compañera, Úrsula; podemos llamarla de un montón de maneras”, reflexionó.



Darín también se refirió a la fama de Corberó. “La verdad es que le está yendo increíble, ha hecho unos trabajos impresionantes y estoy muy orgulloso de ella”, valoró.



“¿Habrá boda?”, volvió a preguntar el cronista. “No hace falta”, respondió Darín. “Tú ya te refieres a ella como tu mujer, no hace falta casarse”, acotó una periodista.