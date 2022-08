La decisión "de por vida" de Mónica Farro: "No voy a ser mamá nunca más"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mónica Farro habló a fondo sobre la maternidad en una entrevista para el programa Detrás de escena, de la radio argentina 450AM, y reveló que hace tres años tomó una decisión drástica por la que no será madre "nunca más".

En pareja con Leandro Herrera, la uruguaya ​fue interrogada acerca de si le gustaría tener un bebé con él. Entonces dijo: "Lo pensamos en algún momento y él tiene su hijo de 9 años, que es mi hijastro, y yo ya no puedo tener hijos así que no voy a ser mamá nunca más".

La vedette uruguaya explicó los motivos por los que no podría volver a quedar embarazada: “Me cautericé las trompas. Se cortan y eso es de por vida, no es que en algún momento podés deshacerlo y retomas tu vida normal, como cuando te las ligaban. Lo decidimos a conciencia porque era algo para toda la vida”.

También dijo que Herrera, que tiene varios años menos que ella, le propuso hacerse una vasectomía, pero a Farro le pareció "una locura" debido a su juventud y a que no saben cuánto durará la relación.

Aunque la decisión fue meditada, la uruguaya reconoció que no la pasó bien luego de someterse al procedimiento médico. "Me agarró una especie de depresión, una angustia muy grande porque sentía que dejaba de ser mujer. Sé que no volver a ser madre no tiene nada que ver con dejar de ser mujer, pero en ese momento lo sentí así y psicológicamente me afectó".



Además, comentó que no está en sus planes adoptar o recurrir a otro método para tener un hijo.

Farro tiene un hijo de 28 años, Diego, fruto de su relación con el exfutbolista Quique Ferraro, y luego perdió dos embarazos. En la entrevista dijo que tiene a Luna, su perra, con la que generó un vínculo muy especial, y resumió: "Estamos bien así".